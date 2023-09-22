Крупный пожар произошел в пункте утилизации мусора в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар произошел в ночь на 22 сентября в пункте утилизации мусора, расположенном в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщает МЧС по региону. Площадь распространения огня составила 600 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 02:49. Как выяснилось, в пункте утилизации мусора на открытой территории загорелся картон. В 03:28 пожар был локализован.

В тушении огня приняли участие 41 человек и 10 единиц специальной техники. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно о том, что крупный пожар произошел в котельной города Углегорска на Сахалине, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В тушении принимали участие 17 человек и шесть единиц спецтехники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возникновения огня будут устанавливаться позже.

Также сообщалось, что крупный пожар произошел на улице Добролюбова на северо-востоке Москвы, загорелось одноэтажное здание автосервиса. В МЧС отметили, что 233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. На площади 500 квадратных метров произошло обрушение.