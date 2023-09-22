Продуктовый магазин загорелся в подмосковном Щелково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Щелково загорелась мансарда нежилого здания, сообщается в Telegram-канале МЧС России. По данным ведомства, общая площадь пожара составляет 1200 кв. м. В тушении огня участвуют 75 человек и 26 единиц техники. В Сети появились кадры с места происшествия.

Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Щелково. В Подмосковье горит мансарда двухэтажного нежилого здания. Всего в тушении пожара задействованы 75 человек и 26 единиц техники. <...> Площадь пожара в подмосковном Щелково увеличилась до 1200 кв. м, — рассказали в МЧС.

Как уточнили в подмосковной прокуратуре, пожар произошел в здании торгово-офисного центра на 1-м Советском переулке в Щелково. В результате происшествия частично обрушился третий этаж здания. Сотрудники ведомства устанавливают причины возгорания.

Ранее крупный пожар произошел в ночь на 22 сентября в пункте утилизации мусора, расположенном в Московском районе Санкт-Петербурга. Площадь распространения огня составила 600 кв. м. В тушении огня приняли участие 41 человек и 10 единиц специальной техники. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.