При стрельбе в центре Москвы пострадали два человека В центре Москвы задержан стрелок, ранивший двух человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудница экспертно-криминалистического центра около автомобиля полиции

В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил стрельбу на улице Маросейке, сообщили «360» в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел РФ по российской столице. По предварительным данным, в результате стрельбы из травматического оружия ранения получили два человека.

Как уточнили в полиции, по предварительным данным, причиной стрельбы стал бытовой конфликт. На улице поссорились трое граждан, в ходе выяснения отношений один из них достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов.

Информация проверяется правоохранительными органами. Сообщается, что стрелок задержан и находится в одном из отделений полиции. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее три человека пострадали в результате разборки со стрельбой и поножовщиной, произошедшей в деревне Десна в Новой Москве. Всего в конфликте участвовали более десяти человек. Один из пострадавших получил ножевое ранение, двое госпитализированы с огнестрельными ранами. Кроме того, с места происшествия скрылись около 8–10 человек, в настоящее время их ищут. Отмечается, что участники разборки могут скрываться на автомобилях.