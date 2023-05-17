Три человека пострадали при разборках со стрельбой и поножовщиной в Москве

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Три человека пострадали в результате разборки со стрельбой и поножовщиной, произошедшей в деревне Десна в Новой Москве. Всего в конфликте участвовали более десяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Между группой граждан произошел конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой некоторые из участников устроили стрельбу, предварительно, из травматического оружия. Также в ходе разборок использовались ножи. В результате три человека пострадали, — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что один из пострадавших получил ножевое ранение, двое госпитализированы с огнестрельными ранами. Кроме того, по словам источника, с места происшествия скрылись около 8–10 человек, в настоящее время их ищут. Отмечается, что участники разборки могут скрываться на автомобилях.

По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, инцидент произошел во вторник, 16 мая, около 20:30. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что конфликт случился на бытовой почве. В настоящее время там работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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