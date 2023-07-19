Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО президента банка «Югра» Алексея Нефедова в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей топ-менеджментом кредитной организации. Отмечается, что банк находится на стадии банкротства, передает ТАСС.

Нефедова отправили в СИЗО из-за его воспрепятствования производству по делу. Так, президенту банка сменили меру пресечения в виде запрета определенных действий на заключение под стражу до 30 сентября.

Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу изменена на заключение под стражу, срок которой установлен на три месяца, то есть до 30 сентября 2023 года,заявила представитель суда.

Также фигурантами уголовного дела стали бенефициарный владелец банка «Югра» Алексей Хотин, председатель правления Дмитрий Шиляев и директор филиала учреждения в Москве Нина Чернова. Никто из них вину не признает.

Ранее NEWS.ru рассказывал, кто и как «грабил» банк «Югра». Еще в 2019 году ФСБ задержала мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Тогда против него возбудили уголовное дело за присвоение или растрату организованной группой в особо крупном размере.