Президент банка «Югра» Алексей Нефедов помещен в СИЗО

Фото: jugra. ru/Global Look Press

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО президента банка «Югра» Алексея Нефедова в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей топ-менеджментом кредитной организации. Отмечается, что банк находится на стадии банкротства, передает ТАСС.

Нефедова отправили в СИЗО из-за его воспрепятствования производству по делу. Так, президенту банка сменили меру пресечения в виде запрета определенных действий на заключение под стражу до 30 сентября.

Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу изменена на заключение под стражу, срок которой установлен на три месяца, то есть до 30 сентября 2023 года, — заявила представитель суда.

Также фигурантами уголовного дела стали бенефициарный владелец банка «Югра» Алексей Хотин, председатель правления Дмитрий Шиляев и директор филиала учреждения в Москве Нина Чернова. Никто из них вину не признает.

Ранее NEWS.ru рассказывал, кто и как «грабил» банк «Югра». Еще в 2019 году ФСБ задержала мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Тогда против него возбудили уголовное дело за присвоение или растрату организованной группой в особо крупном размере.