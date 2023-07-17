Банки отменят комиссии за часть переводов. Другие услуги подорожают? Каких переводов это коснется, когда заработают изменения и не захотят ли банки компенсировать потери в доходах за счет клиентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки хотят обязать отменить комиссии за часть межбанковских переводов клиентов между своими счетами. Такая инициатива Центробанка сейчас обсуждается в Госдуме. Каких переводов это коснется, когда заработают изменения и не захотят ли банки компенсировать потери в доходах за счет клиентов, расскажет NEWS.ru.

Для каких переводов могут отменить комиссию

В Госдуме готовятся принять во втором чтении законопроект об отмене комиссий за переводы между счетами клиента в разных банках через Систему быстрых платежей (СБП). Если в первом чтении для таких переводов предлагали лимит в 1,4 млн руб. в месяц, то ко второму чтению планируют с помощью поправок увеличить его сразу до 30 млн руб.

При этом банки не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денег в пределах этого лимита. Как ожидается, это коснется только переводов по СБП, когда клиент банка выбирает в приложении свой номер телефона и переводит деньги на свой же счет, но в другой банк.

Для каких переводов комиссии останутся

Инициатива не распространяется на переводы с карты на карту в приложении и при личном посещении отделения банка, пишут «Известия». То есть в этих случаях комиссию по-прежнему придется платить.

Сейчас по СБП можно переводить без комиссий в другие банки до 100 тыс. рублей. Перевод сверх этой суммы облагается комиссией до 0,5% (максимум 1,5 тыс. рублей). За все другие межбанковские переводы банки сами устанавливают комиссии, порой до 1,5%. От необходимости их оплаты граждан, судя по всему, не освободят.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Когда отменят комиссию за переводы между своими счетами

Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что ожидает принятия Госдумой закона уже в этом месяце. После этого документ должен быть одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован в «Парламентской газете», «Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» и/или на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Через девять месяцев после опубликования норма вступит в силу.

Какие еще требования к банкам есть в законопроекте

В документе также есть норма, что банк будет обязан бесплатно информировать клиента об истечении срока его вклада минимум за пять дней до этого момента. В результате человек сможет вовремя решить, продлевать ли договор с банком или отнести накопления в другой банк. И эта норма вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования закона.

Что сказали в «Сбере» об отмене комиссий за переводы

Еще 7 июля первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Санкт-Петербурге на Финансовом конгрессе, заявила: «Мы очень ждем на „Финополисе“ (мероприятие пройдет 8–10 ноября. — NEWS.ru) мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится».

Замглавы правления «Сбера» Кирилл Царев тогда ответил, что комиссии есть у всех участников рынка и Сбербанк согласен отказаться от комиссий только вместе с другими кредитными организациями. Скоробогатова возразила, что сама является клиентом пяти российских банков — и у них таких комиссий нет.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Как отреагировали на отказ от комиссий в других банках

В пресс-службе Тинькофф Банка заявили «Известиям», что поддерживают законопроект и что сейчас у них нет комиссий за переводы через Систему быстрых платежей, так как лимита в 100 тыс. руб. в месяц клиентам недостаточно.

В Альфа-Банке тоже сделали такие переводы бесплатными. Сегодня технологии позволяют банкам проводить такие операции очень быстро и недорого и отмена комиссий за такие переводы не окажет заметного влияния на доходы банков, сказали в «Альфе».

В Совкомбанке и Ozon законопроект также поддержали. Первые считают, что он пойдет на пользу конкуренции между банками, а во второй организации полагают, что документ положит конец злоупотреблениям банков касательно комиссий.

Банки лишатся части прибыли. Подорожают ли их услуги?

В то же время возникает вопрос: если часть прибыли, пусть и небольшую, банки потеряют, то как они будут это компенсировать? Аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов допускает, что банки компенсируют потери введением новых правил для клиентов: «Например, многие банки (еще в прошлом году. — NEWS.ru.) сообщали о введении комиссии на обслуживание валютных счетов. Теперь за хранение долларов и евро в банках клиентам придется платить комиссию от 0,13% до 1%».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, возможен и обратный сценарий. Ведь из-за отмены комиссий клиент легко сможет перевести свои деньги из одного банка в другой. И чтобы удержать клиента и его сбережения, банки могут, напротив, сделать свои услуги более выгодными, говорит глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский. К примеру, повысить ставки по вкладам и накопительным счетам. Эксперт считает подорожание банковских услуг маловероятным.

В свою очередь финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов отмечает, что, по данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на 1 апреля 2023 года, средний размер вклада в российских банках равен 301 тыс. рублей. И неясно, зачем гражданам разрешать переводить сразу до 30 млн рублей — ведь страхование вкладов покрывает только сумму в 1,4 млн руб. «Уверен, банки уже рассчитали эти показатели и согласились на такие изменения, так как они смогут получать дополнительные доходы от предоставления дополнительных банковских услуг. Возможно, причина этого лимита заключается в других факторах, которые неочевидны обычным клиентам», — резюмирует аналитик.

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