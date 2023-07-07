Сбербанк призвали отменить комиссию за межбанковские переводы ЦБ призвал Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России ожидает, что Сбербанк отменит комиссию, взимаемую с клиентов за перевод средств в другие кредитные организации, заявила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова, слова которой приводит РИА Новости. В июле банк обновил установил минимальный сбор за перевод в 50 рублей, максимальный — в 200 рублей.

Мы очень ждем на «Финополисе» мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка, — сказала Скоробогатова.

Она уточнила, что такое решение повысит лояльность клиентов банка. Замглавы правления Сбербанка Кирилл Царев заявил в ответ, что комиссии есть у всех участников рынка, и Сбербанк согласен принять решение об отмене сборов только вместе с другими кредитными организациями. Скоробогатова возразила, что сама является клиентом пяти отечественных кредитных организаций, и у других банков таких комиссий нет.

Ранее экономист Валерий Корнеев заявил, что крупнейшие российские банки чувствуют себя слишком уверенно и поэтому все больше забираются в карман граждан. Таким образом он прокомментировал введение многими банками комиссии за перевод клиентом денег на свой счет в другую кредитную организацию. Эксперт призвал ЦБ обратить внимание на ситуацию.