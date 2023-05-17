Экономист призвал ЦБ умерить аппетиты банков Экономист Корнеев призвал ЦБ обратить внимание на комиссии банков за перевод самому себе

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Центральный банк Российской Федерации

Крупнейшие российские банки чувствуют себя слишком уверенно и поэтому все больше забираются в карман граждан, считает доктор бизнес-администрирования, экономист Валерий Корнеев. Таким образом он прокомментировал в беседе с «360» введение многими крупными банками комиссии за перевод клиентом денег на свой счет в другую кредитную организацию. По мнению эксперта, на ситуацию должен обратить внимание Центральный банк РФ.

Экономист отметил, что введение комиссии не противоречит никаким требованиям ЦБ РФ, и потому ситуация распространяется, подобно степному пожару. Сейчас на финансовом рынке остается все меньше конкуренции, крупные банки чувствуют свою монополию, а клиентам попросту некуда деваться.

Российские банки чувствуют себя слишком уверенно и поэтому начинают потихоньку забираться в карманы всех клиентов. По-моему, их надо останавливать. Желание собрать себе все деньги страны до добра нашу экономику не доведет. <...> Центробанку нужно на эту тему задуматься, — заявил экономист.

Он подчеркнул, что российские банки и так увеличивают свою прибыль бешеными темпами, и, по прогнозам, в этом году она станет рекордной за все время существования банковской системы.

Комиссию за перевод средств клиентом на свой счет в другом банке взимают по меньшей мере 15 участников рынка, в том числе ВТБ, «Тинькофф», Альфа-банк, «Открытие» и Росбанк. Размер комиссии составляет 1-2% от суммы перевода.

Ранее Центральный банк РФ сообщил о падении валютных депозитов россиян до $48,8 млрд. Сокращение наблюдается уже на протяжении десяти месяцев подряд.