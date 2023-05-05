СМИ узнали о падении валютных вкладов россиян ЦБ РФ: валютные депозиты россиян упали ниже $50 млрд

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По итогам марта текущего года валютные депозиты россиян упали до $48,8 млрд. Сокращение наблюдается уже на протяжении десяти месяцев продряд. Такие результаты показали расчеты РИА Новости, сделанные на основании данных Центробанка РФ.

По информации регулятора, в начале весны валютные депозиты населения снизились сразу на 6,2%, или $3,2 млрд — до $48,8 млрд. Также сократились средства компаний в валюте — до наименьшего с июля 2020 года уровня в $113,95 млрд.

Общий уровень валютизации депозитов в марте снизился на 0,3 процентного пункта и составил 15,8%.

Ранее в докладе «Росконгресса» о перспективах рубля сообщили, что значительное укрепление рубля в 2023 году возможно при снижении импорта и замедлении оттока капитала, однако подобное развитие событий маловероятно. До конца года национальная валюта России будет колебаться в коридоре 74,6-86,7 рубля.

В свою очередь экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара в мае составит порядка 80–81 рубля. По его словам, в заключительном месяце весны вряд ли стоит ожидать понижения рубля к доллару, так же как и серьезного повышения. Курс доллара в мае будет зависеть от состояния экономики страны, от ее динамики, эффективности, жизнеспособности и устойчивости, добавил эксперт.