Прогнозы Набиуллиной, Грефа, Костина: что будет с рублем и экономикой РФ NEWS.ru собрал самые интересные выступления с форума, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге

Финансовый конгресс Банка России в Санкт-Петербурге

Пока глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла, почему плавающий курс — благо для экономики, а главы ведущих банков говорили о будущем падающего рубля, представители ЦБ и МосБиржи решали, что делать с замороженной частью пенсионных накоплений. О чем еще говорили в кулуарах Финансового конгресса ЦБ, расскажет NEWS.ru.

Как банкиры оценили перспективы рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что плавающий курс рубля — благо для экономики. При этом она призвала не упоминать «теории заговора» о слабом рубле в интересах бюджета: «Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что это чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса».

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что стоит ждать укрепления курса рубля, хотя на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году, курс не уйдет. По его словам, курс — это поплавок. «Слава богу, что этот поплавок существует. Мы видим, какие проблемы с экономикой в странах, где пытаются вмешиваться в ценообразование», — сказал он.

Похожего мнения придерживается и глава ВТБ Андрей Костин. По его прогнозу, процесс девальвации приостановится и российская валюта начнет укрепляться. «Тем более что ЦБ собрался повышать ставку, это тоже влияет на курс», — заметил он.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Герман Греф

Как банкиры оценили самих себя

Герман Греф сказал, что Россия может гордиться своей финансовой отраслью. Российские банки сейчас находятся в хорошей форме и умеют делать такие вещи, которые не может делать никто в мире, подчеркнул он. В Европе банкинг находится в пещерном состоянии по сравнению с Россией, уверен глава Сбербанка.

Его коллега Андрей Костин предложил создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, который заменил бы Euroclear и Clearstream, обеспечивающие торговлю иностранными ценными бумагами, в том числе для россиян. «Euroclear все сейчас думает, как бы поделить деньги — €3 млрд, которые они заработали на замороженных наших бумагах. Плюс к этому, конечно, идет полная обвязка западными юристами, консультантами. И вся эта инфраструктура, которая существует сегодня на Западе, не позволяет нам сегодня работать в этой системе», — так он обосновал свое предложение.

Глава набсовета МосБиржи Сергей Швецов поддержал Костина, но заметил, что этот процесс «достаточно сложный». Ведь надо создавать международную и децентрализованную структуру.

В чем ЦБ увидел риски для финансовой отрасли

Главные риски для финансового рынка России назвал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Первый «суперриск» — огосударствление экономики. За этим процессом нужно тщательно следить, чтобы не допустить сдвига, после которого будет тяжело вернуться к прежнему состоянию, подчеркнул он. Второй риск — монополия крупнейших игроков и ориентация финансового рынка на них. Крупные банки не смогут занять все ниши, поэтому необходимо наличие более мелких, «легких на подъем» игроков.

Третий риск — ориентация рынка только на локальных инвесторов. Они не смогут покрыть все потребности экономики, поэтому нужно подталкивать к вложениям в российский рынок бизнес и граждан дружественных государств, считает Чистюхин.

Что говорили про экономику всей страны

Рост экономики возможен при достаточных инвестициях. А их можно обеспечить лишь при умеренном уровне ключевой ставки, но такой уровень недостижим при высокой инфляции, заявила Эльвира Набиуллина.

Вероятно, глава ЦБ сказала это не просто так. В последние месяцы там регулярно намекают на повышение ключевой ставки. По ожиданиям экспертов, она может вырасти на 0,25–0,5 процентного пункта, то есть с сегодняшних 7,5% до 7,75–8%. А это сделает кредиты для бизнеса менее доступными и будет «добивать российскую экономику», критикует ЦБ зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Эльвира Набиуллина

Что будет с замороженными пенсиями

Глава набсовета МосБиржи Сергей Швецов тем временем предложил снять заморозку с пенсионных накоплений. До 2014 года работодатели перечисляли в Пенсионный фонд 22% от суммы зарплаты работника. Из них 16% шли на формирование страховой части пенсии, из которой выплачиваются деньги сегодняшним пенсионерам, а 6% — на накопительную часть, то есть на личный счет работника — будущего пенсионера.

С 2014 года накопительная часть не формируется и работодатель перечисляет все 22% зарплаты на страховую часть — то есть на выплаты сегодняшним пенсионерам. При этом накопительная часть пенсии того или иного гражданина, сформированная до 2014 года, не просто лежит в Соцфонде, а инвестируется ВЭБом в ценные бумаги и растет. Просто от работодателя туда уже не поступает никаких выплат, поэтому считается, что эта часть пенсии заморожена. Сколько там денег, можно узнать через «Госуслуги». Сейчас каждый россиянин может либо продолжать ждать, что в будущем государство выплатит ему пенсию из страховой части и замороженной с 2014 года накопительной части, либо перевести свою накопительную часть в НПФ.

С Сергеем Швецовым поспорил Владимир Чистюхин, по словам которого, в ЦБ не видят перспективы в такой разморозке. «Это нагрузка на бюджет. В принципе, за все это время несколько раз возникал вопрос о том, чтобы попробовать вернуться к старой системе, но это было признано неперспективным», — пояснил он. В ЦБ считают правильным встроить обязательную пенсионную систему в систему негосударственных пенсионных фондов.

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