Доллар выше 94, евро — 102. Это обвал рубля, что делать с деньгами сейчас? Аналитики спрогнозировали курсы валют на следующую неделю и дали советы

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ситуация на валютных торгах на МосБирже стремительно меняется. Доллар преодолел отметку в 94 рубля, а евро — в 102 рубля. Но ЦБ пока не вмешивается. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что плавающий рубль — это благо для экономики. NEWS.ru рассказывает, как лучше поступить с деньгами и что будет с курсами валют дальше.

Как росли доллар и евро на бирже

В четверг утром биржевой курс доллара превысил 92 руб., следует из данных МосБиржи. Одновременно с долларом растет евро. Курс европейской валюты преодолел отметку в 100 руб. По состоянию на 10:23 мск доллар торговался на уровне 92,7 руб. (+1,7 руб.), евро — 100,73 руб. (+1,73 руб.). Менее чем через час доллар вырос уже до 93,65 руб., евро — до 101,84 руб.

В моменте евро пробил рекордную отметку в 102 руб., а доллар поднимался выше 94 руб. Правда, затем курсы валюты несколько снизились.

Рубль уверенно падает с начала прошлой недели, после попытки военного мятежа в России. В понедельник, 26 июня, курс доллара рос выше 87 руб., евро — превышал 95 руб. К концу прошлой недели доллар стоил уже 89 руб., а за евро давали 97 руб. Во вторник, 4 июля, американская валюта преодолела отметку в 90 руб., а на следующий день «отметился» евро — его курс перевалил за 99 руб. В этот же день доллар подтянулся до 91 руб. Выше этих уровней валюты торговались лишь в марте прошлого года, сразу после начала спецоперации на Украине.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как банки меняли курсы обмена валют

В день попытки мятежа российские банки резко подняли курсы продажи валют. Так, доллар они продавали дороже 90 руб., за евро просили более 100 руб., а в некоторых обменных пунктах курс доходил до 200 руб. за доллар. На следующий день обменные курсы начали снижаться.

В понедельник, 26 июня, Сбербанк сообщил, что снизил курс валют на 2 руб. в своем приложении. Там предлагалось купить доллар за 88,04 руб., евро — за 93,66 руб. В приложении «Тинькофф» курсы покупки валют утром в понедельник закрепились на уровне 86,5 за доллар и 95,8 за евро.

На утро четверга, 6 июля, в приложении «Сбера» доллар можно купить за 96,4 руб., евро стоит 102 руб. В приложении «Тинькофф» — 94,9 руб. и 104,7 соответственно.

Как ситуацию с курсами валют комментируют в ЦБ

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева связала падение курса рубля с сокращением иновалютной выручки компаний от экспорта. Чем меньше долларов и евро в России, тем дороже они стоят.

В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала не упоминать «теории заговора» о слабом рубле в интересах бюджета. «Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что это чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса», — сказала Набиуллина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Эльвира Набиуллина

По ее словам, у регулятора есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний. Но плавающий курс — это «благо, которое позволяет внешние изменения, эти шоки легче абсорбировать экономике», заключила она.

Что будет с ценами после падения рубля

В связи с падением рубля эксперты ждут подорожания путевок за границу, ж/д и авиабилетов, различных импортных товаров, в том числе чая, кофе, какао, газированных напитков, крепкого алкоголя и табака. На 10–20% и больше могут вырасти цены на новые автомобили и электронику, медпрепараты, одежду и обувь.

Некоторые аналитики допускают, что авто и мототехника, бытовая техника и электроника подорожают в 1,5–2 раза больше, чем доллар к рублю.

Стоит ли покупать доллары и евро сейчас

Покупать на пиковых значениях иностранную валюту, к тому же «токсичную», — вряд ли хорошая идея, считает генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. По ее словам, после резкого роста доллара и евро стоит ожидать как минимум коррекцию — ослабление иностранных валют на 30% от пиковых отметок. Правда, на эту коррекцию может потребоваться как два-три дня, так и целый месяц. «Высокая волатильность — это хлеб спекулянтов, на движении валютного рынка уже заработали трейдеры и инвесторы», — говорит она.

Покупать валюту для спекулятивных целей сейчас точно не следует, уверена экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. «Рубль сильно ослаб за последние месяцы. И если человек не является профессиональным участником рынка и ежедневно не следит за курсами, то бежать за валютой, если в этом нет острой необходимости, не нужно», — отметила она.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

А вот если люди отправляются в отпуск за границу и валюта объективно нужна, то лучше ее покупать сейчас, чем через условные две недели, добавила она.

Финансовый аналитик Александр Разуваев также отмечает, что бытовая техника из-за роста доллара в ближайшее время может подорожать даже на 30%. Сам же он при этом предпочитает хранить деньги в рублях и российских акциях, объясняя это жизнью в «рублевой зоне».

Что будет с рублем на следующей неделе

Гузель Проценко считает, что в июле для доллара открыта дорога к 100 руб., а для евро краткосрочной целью является отметка 110 руб. При этом риски разгона инфляции остаются существенными, добавляет эксперт.

Наталия Орлова допускает, что до конца следующей недели доллар может вырасти до 95 руб. и на этом уровне на какое-то время стабилизироваться.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов ждет, что сегодняшними темпами доллар дойдет до 98 руб. до середины лета, а евро — до 108–109 руб.

В то же время к концу года рубль может укрепиться за счет повышения ЦБ РФ ключевой ставки, да и с бюджетным дефицитом и торговым балансом будет получше, говорит финансовый аналитик Александр Разуваев. Он допускает курс в 65 руб. за доллар в конце года. По мнению эксперта, происходящее сейчас с курсом — «это не обвал».

«Обвал был в 1998-м: с шести до 30. Это ослабление, а не обвал. Ну 100, и что? Это не обвал. А турбулентность — это политика, у нас резервы заморожены. Нас бьют, а мы стоим», — заключил Разуваев.

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