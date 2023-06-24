Крупнейшие российские банки 24 июня на фоне попытки вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону резко подняли курс для желающих обменять иностранную валюту. Самый высокий курс за сутки был зафиксирован в Росбанке — 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро, а самый выгодный в Промсвязьбанке — 84,87 и 93,06 рубля соответственно.

При этом сейчас многие финансовые организации снизили обменные курсы с утренних пиков и заявили, что работают в штатном режиме. Согласно данным на официальных сайтах банков, американскую валюту уже можно купить за 86 рублей, а евро — за 94 рубля.

Так, самый выгодный курс доллара предлагает Альфа-банк — 86 рублей, евро при этом стоит 95 рублей. Дешевле евро можно приобрести в Сбербанке — за 94,16 рубля, доллар США можно купить за 88,33 рубля.

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ВТБ в свою очередь предлагает купить американскую валюту за 88,45 рубля, а европейскую — за 96,75 рубля, а Газпромбанк — за 88,25 и 94,1 рубля соответственно.

В Банке Открытие можно купить доллары США за 88,4 рубля, а евро — за 96,7 рубля. Райфайзенбанк предлагает за 89 и 96,1 рубля. Россельхозбанк — за 88,5 и 96,8 рубля. В Совкомбанке доллар торгуется за 91,7 рубля, евро — за 99,5 рубля.

Подробнее о курсе валют — в галерее NEWS.ru

Сбербанк

Сбербанк

ВТБ банк

ВТБ банк

Альфа банк

Альфа банк

Банк Открытие

Банк Открытие

Райффазен банк

Райффазен банк

Совком банк

Совком банк

Россельхоз банк

Россельхоз банк

Газпром банк

Газпром банк

Росбанк

Росбанк