Рубль обвалился после утреннего пика: сколько стоит доллар на фоне мятежа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшие российские банки 24 июня на фоне попытки вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону резко подняли курс для желающих обменять иностранную валюту. Самый высокий курс за сутки был зафиксирован в Росбанке — 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро, а самый выгодный в Промсвязьбанке — 84,87 и 93,06 рубля соответственно.

При этом сейчас многие финансовые организации снизили обменные курсы с утренних пиков и заявили, что работают в штатном режиме. Согласно данным на официальных сайтах банков, американскую валюту уже можно купить за 86 рублей, а евро — за 94 рубля.

Так, самый выгодный курс доллара предлагает Альфа-банк — 86 рублей, евро при этом стоит 95 рублей. Дешевле евро можно приобрести в Сбербанке — за 94,16 рубля, доллар США можно купить за 88,33 рубля.

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ВТБ в свою очередь предлагает купить американскую валюту за 88,45 рубля, а европейскую — за 96,75 рубля, а Газпромбанк — за 88,25 и 94,1 рубля соответственно.

В Банке Открытие можно купить доллары США за 88,4 рубля, а евро — за 96,7 рубля. Райфайзенбанк предлагает за 89 и 96,1 рубля. Россельхозбанк — за 88,5 и 96,8 рубля. В Совкомбанке доллар торгуется за 91,7 рубля, евро — за 99,5 рубля.

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