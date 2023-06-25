Банки России понизили курсы валют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшие российские банки резко снизили курсы валют, следует из информации в их приложениях. Курсы валют опустились сразу на несколько рублей.

В «Сбере» в середине дня 25 июня курсы установлены на уровне 89,79 руб. за доллар и 95,75 руб. за евро по сравнению с 90,09 руб. за доллар и 96,06 руб. за евро накануне. В «Тинькофф» курсы покупки валют установлены на уровне 89,4 руб. за доллар и 97,4 руб. за евро по сравнению с 91,1 руб. за доллар и 99,25 руб. за евро 24 июня. Также курсы были понижены в «Альфе», ВТБ и «Газпромбанке».

Накануне ведущие российские банки резко подняли курсы валют. Американский доллар во многих из них превысил 90 рублей, курс евро подскочил выше 100 рублей.

Самые высокие курсы предлагал «Росбанк»: 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро, самые выгодные в Промсвязьбанке — 84,87 и 93,06. В Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля соответственно.

14 июня на МосБирже российский рубль сильно снижался по отношению к основным валютам. Доллар прибавил 1,67 рубля и вернулся к максимуму апреля 2022 года, поднявшись выше 85 рублей. Евро подорожал на 1,97 рубля и достиг отметки 91 рубль впервые с 24 апреля.