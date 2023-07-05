Вырастет ли доллар до 100: что будет с ценами при ослаблении рубля Как изменятся курсы валют в ближайшие недели

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Курс рубля после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» переживает очередную незапланированную волну ослабления. Курс доллара уже дошел до 90,5 руб., хотя до инцидента рубль даже немного укрепился на позиции 84 руб. Дойдет ли доллар до 100 руб., какие товары и насколько могут из-за этого подорожать и смогут ли этому помешать власти, расскажет NEWS.ru.

Как попытка мятежа ЧВК «Вагнер» повлияла на курс рубля

Именно попытку мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 24 июня многие экономисты называют причиной ускоренного обвала курса рубля. Утром в понедельник, 26 июня, на открытии биржи курс рубля резко упал с пятничных 84 руб. до 87 с лишним руб. за доллар. Потом, правда, скорректировался до 84,5, но не надолго.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Достигнет ли доллар 100 рублей и когда

Гендиректор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко полагает: если текущие тенденции продолжатся, то, исходя из анализа рыночных данных и экономических факторов, доллар может достичь отметки в 100 рублей в течение ближайших нескольких месяцев.

Еще более конкретен аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. Он считает, что доллар может достичь заветной отметки уже к концу сентября. По его словам, главным фактором, влияющим на курс рубля по отношению к другим валютам, является баланс спроса и предложения иностранной валюты на рынке. Иными словами, чем меньше долларов и евро в России, тем дороже они стоят. И то, что с начала года курс рубля уже упал на 26%, связано с уменьшением разницы между экспортом и импортом, санкционным ограничением цены на российскую нефть, а также с оттоком иностранного капитала (к примеру, c уходом западных компаний и переводом российскими бизнесменами иностранного капитала из России. — NEWS.ru).

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что само достижение уровня 100 руб. не столь важно. Большее значение, в том числе для цен в магазинах, имеет то, сумеет ли доллар закрепиться на достигнутых вершинах. То есть является ли текущее ослабление рубля и возможные более низкие уровни его курса долгосрочными. По мнению Бабина, это выглядит именно так из-за сокращения экспортной выручки российских компаний на фоне ослабления мирового рынка сырья. Последнее тоже может стать долгой историей, говорит эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что подорожает из товаров

Частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров до конца августа ожидает подорожания путевок за границу, ж/д и авиабилетов, различных импортных товаров, в том числе чая, кофе, какао, газированных напитков, крепкого алкоголя и табака. В пределах 1–2% вырастет цена на смартфоны, планшеты и телеком-оборудование, а также некоторые товары личной гигиены. В то же время за счет сезонности товаров и импортозамещения он ожидает удешевления отечественных лекарств, например противовоспалительных и анальгетиков на 1,5%. Примерно в тех же пределах подешевеют шампуни, джинсы и спортивная обувь. «Подешевеют также некоторые категории отечественных стройматериалов и пиломатериалы. Ну и, конечно, дешеветь будут сезонные группы товаров: овощи, фрукты и так далее», — предположил Сидоров.

Остальные аналитики говорят о куда более серьезном подорожании товаров после достижения долларом 100 рублей. Так, Сергей Раманинов считает, что новые автомобили и электроника могут подорожать на 10%. Директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода подтверждает, что потеря позиций рубля к доллару еще на 10% и чуть выше может разогнать инфляцию на 10–12%. Гузель Проценко ждет подорожания импортных товаров — автомобилей, электроники, медпрепаратов, одежды и обуви — на 10–20%. Дмитрий Бабин и вовсе допускает, что авто/мототехника, бытовая техника и электроника подорожают в 1,5–2 раза больше, чем доллар к рублю. Только с начала года американская валюта выросла по отношению к российской на 26%.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Может ли ЦБ остановить падение рубля

Дмитрий Бабин отмечает, что у ЦБ и властей существует широкий спектр мер для сдерживания девальвации рубля. Это повышение ключевой ставки и ужесточение валютного контроля, в том числе для возвращения экспортной выручки российских компаний в долларах и евро в Россию. Чтобы дефицита этих валют в стране не было.

Сергей Раманинов отмечает, что экономике невыгодно падение покупательной способности населения. Поэтому ЦБ может поднять курс рубля, обязав экспортеров продавать значительную часть валютной выручки и покупать рубли. Также он может ввести комиссию на покупку валюты в России, чтобы ее было уже не так выгодно приобретать. Это может снизить спрос на доллар и евро и их курсы в России.

Впрочем, и сейчас никто не говорит о бездействии ЦБ, добавляет Андрей Лобода: «Вполне вероятно, сегодня происходит незримая для широкой аудитории распродажа с очень большим дисконтом облигации федерального займа России западным держателям (это может стимулировать спрос на рубль и тормозить его ослабление. — NEWS.ru), которым и так позволяют выводить ежемесячно десятки миллиардов долларов за рубеж». Он добавляет, что власти также могут продавать новые выпуски облигаций в дружественные страны или ввести полный запрет на вывод долларов и евро из банковской системы страны, обязать экспортеров продавать 50% иновалютной выручки за другие и использовать многие другие инструменты из шоковых 90-х годов.

В то же время надо отметить, что в России растет дефицит бюджета. И властям выгоден высокий курс доллара и евро, чтобы продавать за них нефть и другие товары. В этой ситуации в бюджет страны поступает больше рублей.

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