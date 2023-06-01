ЦБ ждет ускорения инфляции: какие продукты подорожают этим летом Эксперты рассказали, какие товары рискуют вырасти в цене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Летом годовая инфляция может ускориться, предупреждают в Центробанке. Скорее всего, уже в июле — сентябре она будет на 4% с лишним выше, чем годом ранее. По оценкам экономистов, рост цен на отдельные продукты и товары за лето может в несколько раз превысить эту цифру. Что именно и насколько подорожает в ближайшие месяцы, расскажет NEWS.ru.

Какую инфляцию прогнозирует ЦБ

Инфляция в России может ускориться этим летом. Об этом предупредил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. В третьем квартале этого года инфляция может превысить 4% в годовом выражении. Но в целом прогноз ЦБ не меняется: по итогам 2023-го инфляция в стране составит 4,5–6,5%, а в 2024 году вернется к целевому показателю 4%.

Какая инфляция сейчас

По данным Минэкономразвития, к 22 мая годовая инфляция составила 2,36%. За неделю же цены на товары и услуги в России выросли на на 0,04%.

В то же время почти незаметно подешевело продовольствие (на 0,02% за неделю), но только благодаря опустившимся в цене овощам и фруктам. Непродовольственные товары, напротив, подорожали на 0,05%.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему рост цен ускоряется

Снижение курса рубля, инфляция в других странах, а также проблемы с логистикой могут негативно отразиться на стоимости в первую очередь импортных продуктов, говорит доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. «В летний период объемы импорта плодоовощной продукции снижаются, но это не касается ряда других продовольственных товаров, например, кофе, какао, которые не производятся в нашей стране», — поясняет Долгова.

Кандидат экономических наук Екатерина Федюкович называет главным драйвером роста цен ослабление рубля. Ближе к осени сработает еще принцип отложенного спроса (когда люди откладывали деньги на всякий случай, а потом начнут их тратить, и цены из-за роста спроса будут расти). Чтобы цены не росли, нужно увеличивать производство и предложение товаров, но не все так просто. «Для наращивания объемов предложения требуются время и ресурсы, которые тоже подвержены инфляции», — рассуждает Федюкович.

Управляющий директор по инвестициям управляющей компании ПСБ Андрей Русецкий напоминает, что в стране не растет безработица, а значит, агрегированные доходы не падают. В итоге объем накопленных свободных средств у населения приближается к 1 трлн рублей. Схожая ситуация была в 2020 году, после чего наблюдался всплеск потребления и рост инфляции, говорит он.

Какие продукты подорожают летом

Из продуктов подорожают в первую очередь овощи открытого грунта — морковь, картофель, свекла, капуста, активный рост цен на которые наблюдается и сейчас. Так, за месяц (с 22 апреля по 22 мая) капуста подорожала на 83%, лук — на 20%, морковь — на 19%, картофель — на 5%, а свекла — на 4,5%, перечисляет гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. «До начала сбора урожая в центральных регионах России цены будут оставаться высокими, а начиная с августа начнут падать», — пояснил эксперт. Но до середины лета овощи успеют подорожать еще на 15–20%, прогнозирует он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На 5–7% за лето подорожают крупы: овсяная и пшеничная, а также пшено и рис. Здесь тоже сработает сезонный фактор — постепенное сокращения запасов сырья.

Более существенно — на 10–12% — летом подорожает сахар, переработка которого начинается с конца августа и продолжается до декабря. Только за прошлую неделю цены на сахар выросли на 1,5%, а в целом за месяц — на 4%.

Из-за усложнения логистики и падения рубля за лето на 3–5% подорожают ввозимые в Россию средиземноморские продукты, а также чай, кофе, какао, ряд импортных вин, отдельные виды овощей и фруктов, ожидает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Какие продукты будут дешеветь

Прежде всего огурцы и помидоры, цены на которые минувшей зимой заставили возмущаться многих потребителей. Они, к слову, уже сейчас являются лидерами по снижению цен. За последний месяц (с 22 апреля по 22 мая) помидоры подешевели на 19,5%, огурцы — на 34%, отмечает Плугов.

До конца лета, по оценкам эксперта, цены на эти овощи могут снизиться еще на 40% за счет растущего предложения. «В некоторых регионах, например в Астраханской, Волгоградской областях, ближе к концу августа огурцы и помидоры могут подешеветь в три раза», — отмечает Плугов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В тех же пределах (на 40%) можно ожидать падения цен на сладкий перец, баклажаны и кабачки. Цены на молоко за лето снизятся на 5--7%, яйца подешевеют на 15–20%, прогнозирует Плугов.

Также эксперт допускает умеренное снижение цен на свинину и мясо птицы. Что касается говядины, то цены на нее сейчас находятся на историческом максимуме и пока вряд ли будут двигаться в ту или иную сторону. С одной стороны, их будет сдерживать низкая покупательная способность населения, с другой — сокращение производства и импорта.

Цены на гречку сейчас, напротив, очень низкие. За год (апрель 2023 к апрелю 2022 года) гречневая крупа подешевела на 34%, за последний месяц — на 3,2%. И расти в цене пока не будет, как и заметно снижаться, указывает Алексей Плугов.

Как будут дорожать другие товары

Импортные товары за лето подорожают на 10--15%, считает кандидат экономических наук, профессор факультета дизайна и рекламы Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин. Это касается одежды, обуви, косметики, фармацевтики, парфюмерии, электроники, бытовой техники и автомобилей.

Мария Долгова допускает рост цен на технику и электронику за лето в среднем на 3--15% из-за исчерпания прошлогодних товаров, восстановления потребительского спроса и увеличения затрат на логистику. По ее словам, сдержать цены может выход на отечественный рынок новых дешевых брендов, но это затронет в основном нижний и частично средний ценовой сегменты.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На 3%, по оценкам Долговой, за лето подорожает одежда отечественных производителей. Скажется рост цен на сырье, дороговизна импортной фурнитуры и нехватка рабочих рук (в частности, швей). Дорогая логистика, слабый рубль и инфляция в странах-производителях могут привести к удорожанию импортной одежды и обуви — в среднем на 5% .

Высокий спрос на материалы для строительства и ремонта подтолкнет цены вверх в первые летние месяцы на 2--5%. По той же причине можно ждать роста цен на туристические услуги, санаторно-курортное лечение, проживание в отелях и гостиницах и авиабилеты. Летом цены могут быть выше на 20% по сравнению с началом года.

Что дорожать не будет

Эксперты не ждут снижения цен на непродовольственные товары. Но есть и хорошая новость. Бензин этим летом дорожать не будет. Оптовые цены на бензин с начала года выросли на 50%, на дизель — примерно на 15%, но на розничных ценах этот рост почти не отразился и, скорее всего, не отразится, считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

«Бензин в рознице — это социально значимый товар, никто в текущей ситуации, в том числе за год до выборов президента не допустит сильного роста цен на заправках», — объясняет эксперт. По его словам, компенсация роста оптовых цен происходит за счет сокращения маржи розничных операторов.

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