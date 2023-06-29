Курсы валют в июле 2023-го: сколько будут стоить рубль, доллар, евро и юань Аналитики дали прогноз на середину лета

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В Банке России допустили повышение ставки, которая не менялась с сентября прошлого года. Теоретически это должно оказать поддержку рублю, который завершает июнь с существенными потерями к иностранным валютам. Какие еще факторы будут влиять на курсы валют и что ждет доллар, евро и юань в июле, расскажет NEWS.ru.

Что происходило с рублем в июне

За неполный месяц рубль ослаб на 7% к доллару, на 8,6% к евро и на 4,9% к юаню. К середине июня курс рубля стабилизировался, но затем продолжил свое падение на фоне увеличения параллельного импорта и, соответственно, роста спроса на иностранную валюту в России. Также на курсе рубля сказалась напряженность на линии соприкосновения, комментирует финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

События минувших выходных, когда была предпринята попытка вооруженного мятежа, еще больше подкосили рубль. В понедельник его курс в моменте рухнул до 87 за доллар, и сейчас, после несильных колебаний, он снова такой же.

Несмотря на то, что ситуация довольно быстро разрешилась, эмоции на рынке взяли вверх, и инвесторы стали страховаться от рисков, продавая рубли и покупая на них иностранную валюту. В июле подобная тенденция может сохраниться, осторожно предсказывают эксперты. Но точные прогнозы многие из них делать опасаются. Слишком много факторов, способных развернуть курсы в любую сторону.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие факторы могут сыграть в пользу рубля

Повышение ключевой ставки. Банк России дал сигнал о вероятном повышении ключевой ставки уже на ближайшем заседании регулятора, оно пройдет 21 июля. Вероятно, ставку повысят в связи с ростом инфляции выше прогнозируемого уровня. В теории это должно укрепить рубль;

Увеличение стоимости нефти. Эксперты ожидают слабый урожай зерновых в США, что может вылиться в сокращение предложения биотоплива. А это, в свою очередь, приведет к росту спроса на нефтепродукты в качестве замещающего товара. Кроме того, нефть может начать расти в цене в связи с соглашением ОПЕК+ о сокращении добычи;

Рост цен на газ на фоне подготовки стран к зимнему отопительному сезону. Из-за снижения цен компании стали покупать его меньше, в том числе для закачки в подземные хранилища. Они ждут, что газ продолжит дешеветь. Но низкие цены стимулируют немедленное потребление, и потенциально это может подтолкнуть их вверх в дальнейшем (если все вдруг начнут покупать газ одномоментно);

Дополнительный налог на сверхприбыль. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении. За счет налога на сверхприбыль власти планируют привлечь в бюджет 300 млрд руб. А чем меньше дефицит бюджета, тем больше у инвесторов веры в российскую экономику и рубль;

Уже достигнутые высокие курсы иностранных валют к рублю. Это может ограничить покупки иностранных валют в будущем и стимулировать их коррекцию к рублю.

Какие факторы будут работать против рубля

Увеличение сделок по параллельному импорту;

Продолжающийся рост дефицита бюджета (превышения его расходов над доходами). Это требует дополнительного финансирования, то есть увеличения денежной массы, а также ослабления рубля для повышения доходов от продажи российской нефти и других товаров за иностранную валюту;

Геополитические и внутриполитические риски, стимулирующие повышенный спрос на иностранную валюту как на защитный актив;

Повышение процентных ставок центробанками США, Великобритании, еврозоны, приводящее к удорожанию их валют (ставки по кредитам в этих валютах тоже растут, в результате чего доллары, фунты и евро становятся дороже).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Каким будет курс доллара в июле

По мнению Звездина, в июле курс доллара будет держаться на уровне 80-85 руб., но только при условии отсутствия негативных геополитических факторов. Если такие появятся, можно ожидать движения к 90 руб., считает он. Впрочем, говорит эксперт, даже после возможного резкого взлета обязательно последует коррекция.

Операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов прогнозирует курс доллара от 86,2 до 86,5 руб.

Еще более пессимистично настроен в отношении рубля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, рубль продолжит «умеренно дешеветь» из-за ухудшения ситуации с экспортной выручкой. «Объем поступлений иностранной валюты в страну недостаточен для комфортного обеспечения импорта, который восстановился до уровней 2020–2021 годов. Поэтому в июле доллар может закрепиться выше 87 руб.», – говорит Бабин.

По словам экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, доллар будет держаться возле уровня 86 руб., но может сместиться вверх к целевой зоне 89-90 руб. Это может произойти уже в первую неделю июля.

Оптимистичнее остальных смотрит на ситуацию финансовый аналитик Марк Гойхман. По его прогнозу, курс доллара в июле составит 80-84 руб.

Каким будет курс евро в июле

Средний курс евро к рублю будет двигаться в границах 95-97, считает Звездин. Из-за общей перегретости рынка и падения объемов расчетов в европейской валюте можно рассчитывать на некоторую «стабилизацию» ситуации, хотя серьезного усиления рубля к евро он не ждет.

Владимир Зотов прогнозирует курс евро на уровне от 94 до 94,30 руб. Дмитрий Бабин указывает, что евро способен и дальше держаться выше 95 руб., если на мировом рынке пара евро/доллар будет находиться около текущего значения 1,092. Андрей Лобода называет ближайшей целью по евро отметку в 95-96 руб. Марк Гойхман допускает курс евро в границах 91-98 руб.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Каким будет курс юаня в июле

На фоне растущего спроса на юани средний курс китайской валюты к рублю составит 12 руб., считает Артем Звездин. Дмитрий Бабин также ждет возвращения юаня к 12 руб. Андрей Лобода прогнозирует его укрепление до 12,1-12,45 руб.

«Ключевым фактором, влияющим на рост курса юаня послужит отказ [России] от доллара в международных расчетах и возможное создание единой валюты БРИКС+», — говорит Звездин.

По прогнозу Марка Гойхмана, в июле юань будет стоить 11,3-12,6 руб.

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