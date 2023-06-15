Вице-премьер Белоусов назвал оптимальный курс доллара Вице-премьер Белоусов: курс 80–90 рублей за доллар является оптимальным для экономики РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов

Курс доллара в диапазоне 80–90 рублей за одну американскую денежную единицу является оптимальным для экономики России. Об этом заявил в кулуарах ПМЭФ первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. По его словам, которые приводит РИА Новости, такой курс комфортен и для бюджета, и для участников внешнеторговой деятельности.

С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80–90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров, — сказал Белоусов.

В конце 2022 года Белоусов отмечал, что крепкий курс рубля сыграл свою роль, а в условиях снижения доходов компаний отечественной экономике более выгоден курс в районе 70–80 рублей за доллар.

В четверг, 15 июня, курс доллара вырос на 19,8% (13,85 рубля) в сравнении с уровнем закрытия 2022 года и составил 83,75 рубля.

14 июня доллар на МосБирже превысил отметку в 85 рублей. Это произошло впервые с 4 апреля 2022 года, а евро с предыдущего дня удерживал стоимость в 91 рубль.

Ранее экономист Василий Колташов рассказал, что для вытеснения американской валюты с верхней позиции на мировом рынке нужно создать единую валюту стран БРИКС. Экс-советник Центрального разведывательного управления США Джеймс Рикардс также заявлял, что американской экономике грозят сокрушительные последствия в случае внедрения единой валюты странами БРИКС.