Рубль рухнул до 87 за доллар на фоне попытки мятежа: что будет дальше Эксперты дали прогнозы по курсам валют на ближайшие недели

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пункт обмена валют 26.06.23 г.

Попытка вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» сильно повлияла на курсы валют на российском рынке. В понедельник утром на МосБирже курс доллара в моменте превышал 87 рублей, евро — 95 рублей. Сможет ли российская валюта удержаться на крепких позициях в ближайшие недели, расскажет NEWS.ru.

Что происходит на бирже сейчас

В начале торгов на МосБирже в понедельник доллар и евро резко выросли по отношению рублю. Курс доллара в моменте поднимался выше 87 руб. впервые с марта 2022 года, достигнув 87,23 руб. (+3,8% к концу пятницы), курс евро доходил до 95,28 руб. (+3,4%), курс юаня — до 12 руб.(+3%).

Позже курсы валют немного скорректировались. По состоянию на 9:29 мск, доллар уже торговался на уровне 85,1 руб., за евро давали 92,9 руб., а юань стоил 11,75 руб. Для сравнения: на закрытии торгов в пятницу курс доллара составлял 84,05 руб., евро — 92,2, юань — 11,8 руб.

Сегодня ближе к обеду рубль перешел к росту. К 12:38 мск курс доллар снизился до 84,5 руб., евро «просел» до 92 руб., а юань опустился до 11,7 руб.

Как доллар взлетел до 200 рублей

В субботу, 24 июня, на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер», российские банки резко подняли курсы продажи валюты. Так, доллар они продавали дороже 90 руб., за евро просили более 100 руб., а в некоторых обменных пунктах курс доходил до 200 за доллар. Правда, уже на следующий день обменные курсы начали снижаться.

Сбербанк в понедельник сообщил, что снизил курс валют на 2 рубля в своем приложении. Там предлагается купить доллар за 88,04 руб., евро — за 93,66 руб. В пресс-службе банка отметили, что не наблюдают повышенного спроса, а 90% операций клиентов приходится на продажу иностранной валюты. В приложении «Тинькофф» курсы покупки валют утром в понедельник закрепились на уровне 86,5 за доллар и 95,8 за евро.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Ростов-на-Дону, танк бойцов ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа

Что спровоцировало ослабление рубля

Вечером в пятницу бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы обстреляли лагерь ЧВК «Вагнер». После чего бойцы частной военной компании «Вагнер» направили бронетехнику в Ростов-на-Дону и другие регионы страны, где позже был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин выступил перед соотечественниками 24 июня. Он заявил, что непомерные амбиции и личные интересы отдельных людей привели к предательству.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помог стабилизировать ситуацию. Он провел переговоры с Пригожиным, после которых бизнесмен согласился остановить отряды бойцов ЧВК «Вагнер».

В понедельник в Москве, Подмосковье и Воронежской области был отменен режим контртеррористической операции, ранее введенный главами регионов, а биржа открылась по стандартным правилам.

Почему доллар все равно вырос

Падение рубля на открытии утренних валютных торгов в понедельник носило скорее остаточный принцип, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его мнению, могли сработать отложенные автоматические заявки участников торгов на покупку доллара по высокой цене с учетом сложившейся в России ситуации.

«Мы отмечали переизбыток эмоций и ожидали возвращение доллара как минимум к 85. При открытии основной валютной сессии на бирже все так и произошло, и доллар ушел под 85. Скорее всего, здесь нацвалюта и проведет некоторое время», — рассуждает Зельцер.

Аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов также считает, что взлет доллара выше 87 рублей — это проявление эмоций. Ослабление рубля происходило именно на утренней сессии, во время которой ликвидность значительно ниже, поясняет он. Вдобавок, напоминает аналитик, банки продавали безналичные доллары на выходных «и по 88, и по 90, и по 92 плюс».

«Доллары в криптовалюте торговались и по 96 руб. в субботу, так что 87 руб. — не такой уж и экстремальный уровень», — добавил Раманинов.

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Что будет с курсом рубля дальше

Эксперт не видит особых причин для укрепления российской валюты и ждет дальнейшего «постепенного ослабления» рубля. Его прогноз на ближайшие две недели — 82-86 руб. за доллар.

«Внутриполитическая ситуация стабилизировалась, но отношение инвесторов к рисковым активам, в том числе к рублю, несколько испорчено», — поделился мнением Михаил Зельцер.

По его словам, текущий курс рубля все равно выглядит заниженным, а иностранные валюты — перекупленными, считает он. «Без очередных шоков в июле рубль может направиться в сторону 80 за доллар США», — прогнозирует Зельцер.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов допускает некоторое укрепления рубля, но считает, что его темпы будут медленными. «Можно ожидать, что рубль будет находиться на позиции около 85 за доллар и 92 за евро. Бежать за валютой сейчас, пожалуй, не стоит. Все же предпосылок для доллара по 100 и евро по 120 и выше пока нет», — указывает он.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов не рассчитывает на укрепление рубля. По его словам, на фоне низких цен на нефть и заметных расходов бюджета ослабление российской валюты к началу второго полугодия будет «горькой реальностью». «До 28 июня можно ожидать консолидации курса пары доллар/рубль около отметки 85 рублей. Относительно юаня можно выделить два уровня: от 12,10 до 12,45 рублей, а по евро ближайшей целью является отметка 95-96 рублей», — прогнозирует он.

Что будет влиять на курс рубля дальше

По мнению частного инвестора, основателя «Школы практического Инвестирования» Федора Сидорова, на курс рубля будут влиять: цены на нефть (чем они выше, тем выше рубль), налоговые выплаты компаний-экспортеров (когда российские нефтяники и газовики продают доллары и покупают рубли на бирже перед выплатой налогов в конце месяца) и возможное дальнейшее ужесточение или смягчение денежно-кредитной политики ФРС (повышение или понижение ставки американским Центробанком, делающее доллар более дорогим или более дешевым соответственно).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев допускает, что рубль может укрепиться сильнее при снижении геополитической напряженности и росте нефтяных котировок.

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