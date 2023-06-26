В понедельник, 26 июня, сразу после старта торговой сессии доллар и евро заметно укрепились в сравнении с рублем. Согласно данным Мосбиржи, курс доллара взлетел до 86,77 рубля, а евро дошел до уровня 94,8 рубля. Кроме того, курс китайского юаня также вырос, преодолев отметку в 12 рублей.
К 7:15 утра курс доллара немного снизился, составив 86,24 рубля, тогда как евро опустился до 94,17 рубля.
Такие показатели были зафиксированы в последний раз в марте 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции.
Ранее ведущие российские банки резко подняли курсы валют. Американский доллар во многих из них превысил 90 рублей, курс евро подскочил выше 100 рублей.
Самые высокие курсы предлагал «Росбанк»: 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро, самые выгодные в Промсвязьбанке — 84,87 и 93,06. В Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля соответственно.
Все это происходило на фоне ситуации вокруг бизнесмена Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что уголовное дело против предпринимателя закрыли, так как юридические нормы в России созданы для защиты граждан и стабильности в стране. По ее словам, если законы в каких-то «исключительных критических случаях» перестают выполнять свою функцию, то они «идут лесом».