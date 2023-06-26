Доллар резко подскочил на открытии Мосбиржи В начале торгов на Мосбирже курс доллара превысил 86,5 рубля, евро подошел к 95 рублям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 26 июня, сразу после старта торговой сессии доллар и евро заметно укрепились в сравнении с рублем. Согласно данным Мосбиржи, курс доллара взлетел до 86,77 рубля, а евро дошел до уровня 94,8 рубля. Кроме того, курс китайского юаня также вырос, преодолев отметку в 12 рублей.

К 7:15 утра курс доллара немного снизился, составив 86,24 рубля, тогда как евро опустился до 94,17 рубля.

Такие показатели были зафиксированы в последний раз в марте 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции.

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Ранее ведущие российские банки резко подняли курсы валют. Американский доллар во многих из них превысил 90 рублей, курс евро подскочил выше 100 рублей.

Самые высокие курсы предлагал «Росбанк»: 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро, самые выгодные в Промсвязьбанке — 84,87 и 93,06. В Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля соответственно.

Все это происходило на фоне ситуации вокруг бизнесмена Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что уголовное дело против предпринимателя закрыли, так как юридические нормы в России созданы для защиты граждан и стабильности в стране. По ее словам, если законы в каких-то «исключительных критических случаях» перестают выполнять свою функцию, то они «идут лесом».