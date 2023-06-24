Российские банки резко повысили курс обмена валют

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Ведущие российские банки резко подняли курсы валют. Американский доллар во многих из них превысил 90 рублей, курс евро подскочил выше 100 рублей.

Самые высокие курсы предлагает «Росбанк»: 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро, самые выгодные в «Промсвязьбанке» — 84,87 и 93,06. В Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля соответственно.

14 июня на МосБирже российский рубль сильно снижался по отношению к основным валютам. Доллар прибавил 1,67 рубля и вернулся к максимуму апреля 2022 года, поднявшись выше 85 рублей. Евро подорожал на 1,97 рубля и достиг отметки 91 рубль впервые с 24 апреля.

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Падение рубля эксперты объясняли внешним фоном. Первое — это отложенная реакция на предыдущую волну падения цен на нефть. Баррель Brent спускался ниже $72, теперь это учтено в стоимости рубля, объясняет аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Второе — достигнутое соглашение в ОПЕК+ о сокращении добычи. Это сильно давит на российский бюджет, именно по этой причине российская валюта ускорила падение, комментирует финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

Третье — повышение ставок ФРС США (Центральный банк страны) и ЕЦБ (Центральный банк зоны евро) из-за которых, возможно, темпы роста бизнеса и деловой активности будут на минимуме (кредиты в долларах и евро для бизнеса станут дороже). Это приведет к сокращению спроса на сырье. Вдобавок ЕС переходит в стадию мягкой рецессии и это, конечно, тоже сказывается на спросе, говорит Звездин.