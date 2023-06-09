Рубль ускорил падение: что случится с курсом валют в июне Эксперты назвали факторы, которые толкают российскую валюту вниз

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Рубль резко просел по отношению к основным валютам 8 июня. Одна из основных причин — невысокие цены на нефть. Но факторов ослабления нацвалюты гораздо больше. Насколько подешевеет рубль и сколько будут стоить доллар, евро и юань в июне — в материале NEWS.ru.

Как падал рубль

Падение рубля началось еще в первой половине прошлого месяца. С конца апреля и вплоть до 10 мая рубль уверенно крепнул. 10 мая курс доллара опустился до 76,1 руб., евро — до 83,6 руб., а юань — до 11 руб. С тех пор рубль просел к доллару на 8,5%, евро — на 6,5%, юаню — на 5,5%.

Накануне доллар поднимался до 82,77 руб. По итогам торгов в четверг курс американской валюты составил 82,6 руб., курс евро вырос до 89,1 руб., а курс юаня — до 11,6 руб.

Утром в пятницу курс доллара впервые с 7 апреля превысил 83 руб., а затем начал корректироваться вниз.

Почему российская валюта слабеет

Падение рубля эксперты объясняют внешним фоном. Первое — это отложенная реакция на предыдущую волну падения цен на нефть. Баррель Brent спускался ниже $72, теперь это учтено в стоимости рубля, объясняет аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Второе — достигнутое соглашение в ОПЕК+ о сокращении добычи. Это сильно давит на российский бюджет, именно по этой причине российская валюта ускорила падение, комментирует финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

Третье — повышение ставок ФРС США (Центральный банк страны) и ЕЦБ (Центральный банк зоны евро) из-за которых, возможно, темпы роста бизнеса и деловой активности будут на минимуме (кредиты в долларах и евро для бизнеса станут дороже). Это приведет к сокращению спроса на сырье. Вдобавок ЕС переходит в стадию мягкой рецессии и это, конечно, тоже сказывается на спросе, говорит Звездин.

Четвертое — фактор неопределенности в геополитической ситуации. Новый виток эскалации конфликта на Украине вынуждает инвесторов действовать импульсивно, играя против рубля, добавляет Звездин.

Ситуация усугубляется большими расходами госбюджета, которые значительно превышают доходы, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. В последнее время на иностранную валюту есть спрос, а из-за отсутствия на рынке заметного предложения стоимость доллара и евро идет вверх, замечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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Что ждет рубль в июне

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозирует курс доллара в июне в коридоре 76–83,5 руб., но может дойти до 86 руб. Курс евро будет держаться в границах 82,00–91,00 руб. В худшем случае российская валюта упадет до 92,6 руб., считает эксперт. Юань тоже может вырасти за счет повышения спроса на него в России. Антонов ждет его в коридоре 10,8–12 руб.

Звездин ожидает дальнейшего ослабления рубля. Курс доллара будет находиться на уровне 85 руб., евро будет стоить 90 руб., а юань будет двигаться к отметке в 11,8 руб., говорит он.

Дмитрий Бабин допускает, что уже в ближайшие дни доллар может проверить на прочность годовую вершину — 83,5 руб. Евро способен приблизиться к 90 руб., а юань — вырасти до 11,7 руб. (при условии, что на мировом рынке курсы евро и юаня к доллару не изменятся), считает эксперт.

По прогнозу Потавина, до конца июня курс доллара может вырасти до 84 руб., курс евро — до 91 руб., а курс юаня — до 11,8 руб.

Только один из опрошенных NEWS.ru экспертов ждет укрепления рубля. «Уже сейчас рубль выглядит перепроданным и готов к коррекции. Доллар может вернуться в диапазон 80–82 руб., евро — в коридор 86–88 руб.», — прогнозирует Александр Джиоев.

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Что может поддержать рубль

По мнению Владислава Антонова, рубль могло бы немного поддержать повышение ключевой ставки Центробанком на 25 базисных пунктов. И хотя пятничное заседание Центробанка России не привело к повышению ставки, ЦБ намекнул на ее рост на ближайших заседаниях.

«Укрепления российской валюты стоит ждать, когда цены на нефть устойчиво поднимутся еще хотя бы на 10%», — говорит Потавин. С ним соглашается и Дмитрий Бабин: если нефть вырастет в цене, это с некоторым временным лагом поддержит рубль. Он также считает, что основными игроками на валютном рынке сейчас являются экспортеры и импортеры, которые покупают и продают доллары, евро, юани и рубли в зависимости от текущих потребностей.

Так, в начале календарного месяца предложение экспортной выручки обычно сокращается и играет против рубля. Перед длинными выходными тоже обычно растет спрос на иностранную валюту как на защитный актив. Во второй половине июня у рубля есть шансы подрасти на фоне периода выплаты налогов, так как спрос на рубль у компаний вырастет, считает Бабин.

Сбудутся ли самые пугающие прогнозы

Первый министр экономики России Андрей Нечаев в интервью NEWS.ru заявил, что курс доллара вряд ли преодолеет планку в 100 рублей в этом году. Да, государству выгоден относительно слабый курс рубля, чтобы пополнять бюджет за счет продажи нефти за доллары. Но если допустить подорожание доллара выше 100 рублей, это даст мощный толчок инфляции и властям придется компенсировать населению рост цен за счет выплат из бюджета, считает Нечаев.

В тоже время в марте аналитики компании «Ингосстрах-Инвестиции» прогнозировали, что к 2024 году доллар поднимется выше 120 руб., а после — выше 140 руб., а в 2025 году — выше 200 руб.

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