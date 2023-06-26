В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменили режим КТО

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменили режим контртеррористической операции, который был введен 24 июня во время попытки мятежа в стране, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете и УФСБ России. По словам мэра столицы Сергея Собянина, все связанные с режимом ограничения в регионе сняты.

В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей руководителем контртеррористической операции, начальником управления ФСБ России по городу Москве и Московской области принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года, — говорится в пресс-релизе НАК.

Собянин в Telegram-канале добавил, что выпускной для школьников в Москве пройдет 1 июля.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. Выпускной для школьников проведем 1 июля. Еще раз благодарю москвичей за спокойствие и понимание, — написал градоначальник в Telegram-канале.

Ранее Минобрнауки РФ рекомендовало столичным вузам провести в удаленном режиме или отложить все учебные мероприятия, в том числе экзамены, в связи с введением в столице режима КТО. Абитуриентам посоветовали направлять документы с помощью сервиса «Поступи в вуз онлайн».

Также резервный день для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике и общего государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку перенесли на 1 июля. Это решение было принято в связи с объявлением 26 июня нерабочим днем в Москве.