Вузам Москвы порекомендовали отложить все мероприятия Минобрнауки призвало вузы Москвы перенести все учебные мероприятия, намеченные на 26 июня

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Минобрнауки РФ рекомендовало вузам в Москве провести в удаленном режиме или отложить все учебные мероприятия, в том числе проведение экзаменов в связи с введением в столице режима контртеррористической операции (КТО). Абитуриентам посоветовали направлять документы в образовательные учреждения с помощью сервиса «Поступи в вуз онлайн», передает ТАСС.

Министерство рекомендовало вузам действовать в соответствии с решениями, принятыми руководителями регионов. В частности, в понедельник в Москве перевести в дистанционный формат или отложить все учебные мероприятия, в том числе проведение экзаменов, — сообщили в ведомстве.

В департаменте образования и науки Москвы ранее заявили, что школьные выпускные вечера в столице и общегородской выпускной в парке Горького переносятся на неделю из-за режима контртеррористической операции, введенного указом мэра Сергея Собянина. Празднования выпускных пройдут 1 июля.

Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима КТО в Москве, Московской и Воронежской областях из-за попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер».