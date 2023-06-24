Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в столице. Он также призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу. По словам градоначальника, в Москве возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на некоторых дорогах.

В Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб, — написал в Telegram-канале Собянин.

Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях. При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что вводить военное положение в Москве нет необходимости. Он подчеркнул, что в столице, в Московской области, а также в ряде других регионов достаточно уже принятых ранее мер. По мнению парламентария, в Москве необходимо «вести естественный образ жизни».

Собянин заявил, что в Москве организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах. Меры безопасности усилили и в Подмосковье.

Градоначальник также опроверг информацию о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. По его словам, в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта.