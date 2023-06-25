В Москве перенесли резервный день для сдачи ЕГЭ и ОГЭ Власти Москвы перенесли резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку на 1 июля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы перенесли резервный день для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике и общего государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку на 1 июля, сообщает в Telegram пресс-служба Комплекса социального развития столицы. В ведомстве подчеркнули, что это решение принято в связи с объявлением 26 июня нерабочим днем.

В связи с объявлением понедельника нерабочим днем резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля, — говорится в сообщении.

При этом в Комплексе социального развития отметили, что 26 июня медицинские учреждения, центры госуслуг, ветклиники и загсы продолжат работать в привычном режиме.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 26 июня будет нерабочим днем для всех, кроме органов власти, предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб.

В департаменте образования и науки Москвы ранее заявили, что школьные выпускные вечера в столице и общегородской выпускной в парке Горького переносятся на неделю из-за режима контртеррористической операции, введенного указом Собянина. Празднования выпускных пройдут 1 июля.