Госдума приняла в первом чтении проект закона о налоге на сверхприбыль крупных компаний, внесенный кабмином. Законопроект разработан для формирования дополнительных доходов федерального бюджета, при этом предполагается, что налог будет иметь разовый характер, сообщили на сайте нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается установить для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и за 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, налог на сверхприбыль, — говорится в сообщении пресс-службы ГД.