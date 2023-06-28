Госдума приняла в первом чтении проект закона о налоге на сверхприбыль крупных компаний, внесенный кабмином. Законопроект разработан для формирования дополнительных доходов федерального бюджета, при этом предполагается, что налог будет иметь разовый характер, сообщили на сайте нижней палаты парламента.