Белоусов: идею налога на сверхприбыль предложили сами бизнесмены Белоусов: инициаторами введения налога на сверхприбыль были сами бизнесмены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

Инициаторами введения налога на сверхприбыль (windfall tax) в России были сами бизнесмены, а не государство, заявил в беседе с РБК первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов. По его словам, предприниматели прекрасно понимали, что получают больше остальных, а потому и предложили скинуться в казну государства. Общая сумма налогов составила около 300 млрд рублей.

Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 млрд рублей принадлежит бизнесу, а не государству. <...> Они же умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребята, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», — рассказал Белоусов.

Российский союз промышленников и предпринимателей согласовал с властями разовый платеж от крупного бизнеса в российский бюджет в феврале. Глава союза Александр Шохин рассказал, что сумма будет взиматься со сверхприбылей крупных российских компаний в 2021 и 2022 годах. При этом во взносах не будет участвовать малый и средний бизнес, а также представители нефтегазовой промышленности. Предполагается, что при этой мере бюджет сможет получить около 300 миллиардов рублей.