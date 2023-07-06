Депутат ГД Делягин рассказал, как Набиуллина влияет на курс рубля Депутат Госдумы Делягин: курс рубля полностью зависит от целевой установки Набиуллиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будущий курс российской валюты зависит от целевой установки главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, если она решит, что доллар должен стоить 100 рублей, то так и произойдет, заявил в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, одной рукой Набиуллина повышает курс рубля, а когда рубль падает, она говорит о необходимости повысить ставку, что делает кредиты еще менее доступными.

Будущий курс зависит от целевой установки Набиуллиной, ее рука — владыка. Захочет — будет 100 рублей за доллар. Курс рубля абсолютно управляем. <...> Одной рукой Набиуллина повышает курс рубля, ЦБ РФ обладает для этого всеми инструментами. А когда рубль валится, она говорит о необходимости повысить ставку, что делает кредиты еще менее доступными, — сказал парламентарий.

Кроме того, Делягин обратил внимание на то, что о необходимости повысить процентную ставку представители Центробанка заговорили до того, как начался обвал рубля. Баланс валюты и рубля на биржах регулируется ЦБ РФ и со стороны валют, и со стороны рубля, подытожил он.

6 июля курс доллара на Московской Бирже поднялся выше 94 рублей и таким образом достиг очередного максимума с марта 2022 года, прибавив более чем два рубля в сравнении со значением на момент закрытия прошлой сессии. Курс евро уже в начале торгового дня на МосБирже поднялся выше 100 рублей, достигнув трехзначного значения также впервые с прошлогоднего марта.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева ранее объяснила, что основным фактором падения рубля стало изменение торгового баланса. По ее словам, наблюдается существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом. Это вызвано в том числе сокращением экспортной выручки, отметила финансист.