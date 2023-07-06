Набиуллина рассказала, когда ЦБ готов вмешаться в валютный рынок Набиуллина: ЦБ готов вмешаться в валютный рынок при рисках финансовой стабильности

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Эльвира Набиуллина

Центробанк готов вмешиваться в валютный рынок интервенциями при рисках финансовой стабильности, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России. По ее словам, сейчас таких рисков нет, для ЦБ любой курс рубля приемлем. Трансляция выступления доступна на сайте форума.

ЦБ готов и может вмешиваться с интервенциями только тогда, когда видит риски для финстабильности. Сейчас таких рисков не наблюдается, — сказала Набиуллина.

Ранее глава ЦБ заявила, что плавающий курс является благом для экономики России. Она уточнила, что национальная валюта ослабляется во многом под влиянием внешней торговли, а попытки повлиять на курс грозят девальвацией. Набиуллина отметила, что нынешняя денежно-кредитная политика России эффективна.

Курс доллара сегодня на Московской Бирже поднялся выше 94 рублей, свидетельствуют данные торгов. Американская валюта, таким образом, достигла очередного максимума с марта 2022 года, прибавив более чем на два рубля в сравнении со значением на момент закрытия прошлой сессии.

Ранее NEWS.ru писал, что очередная волна ослабления рубля началась после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». При этом генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко спрогнозировала подорожание импортных товаров в России более чем на 10–20% из-за падения курса рубля.