Крупные банки ввели комиссии за переводы себе. Можно ли это оспорить? За что кредитные организации не вправе взимать плату с клиентов

Фото: Shutterstock

Почти все крупные российские банки стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка. Средняя стоимость такой операции — 1–2% от суммы перевода. Но это лишь одна из многих взимаемых банками комиссий. Законно ли это, за что еще нам приходится платить и как избежать лишних трат — в материале NEWS.ru.

Какие комиссии ввели банки

Почти все крупные банки стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка, пишут «Известия». Это операция, которая позволяет сделать перевод через приложение банка (например, которым человек пользуется ежедневно) из кредитной организации, куда он получает зарплату.

В 2023 году услуга стала платной в трех банках. В ВТБ комиссия появилась с 1 мая этого года. Росбанк взимает комиссию за «стягивание» денег с февраля 2023 года. В целом на сегодняшний день комиссию за перевод самому себе взимают уже как минимум 15 крупных игроков. Средняя стоимость такой операции — 1–2%.

Насколько это законно

В ЦБ сказали, что получают единичные жалобы по вопросам комиссий за «стягивание» денег. Там отметили: размер таких плат банки самостоятельно устанавливают на основе договоров с клиентами. При этом изменения уже заключенных договоров должны согласовываться с физлицами — это требования гражданского законодательства. В ФАС напомнили, что клиентов должны предупреждать о нововведениях.

По закону «О банках и банковской деятельности» комиссии банков за проводимые ими операции определяются по соглашению с клиентами, напоминает адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов. «Из этого следует вывод, что комиссии законны при условии, что они предусмотрены договором банковского счета, правилами ведения банковских счетов и другими нормативными актами банка», — объясняет он.

Фото: Shutterstock

Почему важно читать договор

Банк должен уведомлять своих клиентов об изменении условий, появлении комиссий и т. д., если это предусмотрено условиями договора банковского обслуживания, добавляет старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Но способы уведомления могут быть разными (опять же, это должно быть прописано в самом договоре). В большинстве договоров есть пункт, который предусматривает, что банк должен размещать такую информацию в открытых источниках — например, на своем сайте. И банк обычно честно выполняет это условие. Другой вопрос, что число клиентов, которые будут постоянно «мониторить» сайт, ничтожно мало. «Поэтому в большинстве случаев подобные комиссии становятся сюрпризом для клиента, который уже совершил операцию», — говорит Гусятникова.

Как правило, в условиях договора не прописано, что финансовая организация должна отправлять персональные уведомления каждому клиенту. Другой вопрос, что банки, которые заботятся о своей репутации, обычно так и поступают, чтобы повысить лояльность клиентов.

За что еще банк может взимать комиссию

Комиссия банка — это плата за оказание услуг по совершению операций по счетам клиента. Она может быть выражена в абсолютных цифрах (например, 1000 руб. ежемесячно за ведение счета) или в процентах от суммы операции (например, 1% от суммы денежного перевода). Комиссионный доход составляет весомую часть доходов банка.

Комиссия берется за:

платежи,

переводы,

обслуживание карт,

обмен валюты,

лизинговые операции,

депозитарные услуги,

расчётно-кассовое обслуживание.

Таким образом, комиссии назначаются за реально предоставленные услуги — такие, как перевод денежных средств, снятие наличных, пересчет банкнот и монет, конвертацию валюты и т. п.

Фото: Shutterstock

За что банк не может брать комиссию

Как объясняют юристы, в законах нет перечня комиссий, которые банки могут или не могут взимать. Но в правовой практике уже есть представления о незаконности некоторых комиссий.

Например, незаконными будут списания за операции, которые являются неотъемлемой частью основной услуги. То есть если без этих операций предоставление основной услуги станет невозможным.

К ним, в частности, относятся:

рассмотрение заявки на выдачу кредита;

выдача кредита;

перечисление средств на счет заемщика;

досрочное погашение кредита;

открытие и ведение ссудного счета;

информирование о задолженности;

услуги персонального ипотечного консультанта;

прочие подобные услуги.

В данном случае предоставление кредита — основная услуга. А все вышеназванные операции — лишь часть услуги по обслуживанию этого кредита.

Как избежать лишних комиссий

Чтобы обойтись без лишних комиссий, надо внимательно читать договоры. Особенно то, что написано мелким шрифтом, под звездочками, сносками и т. д.

В случае попыток банка получить комиссию, проверьте, насколько она соответствует следующим критериям:

— комиссия взимается за какую-либо дополнительную услугу, оказываемую банком, которая не является прямой обязанностью банка по договору или закону;

— услуга имеет самостоятельную потребительскую ценность для клиента;

— необходимо добровольное согласие клиента на получение услуги и есть возможность последующего отказа от нее.

Если какой-либо из критериев отсутствует, комиссия является незаконной и клиент может отказаться от ее оплаты.

Фото: Shutterstock

Как ЦБ реагирует на вводимые банками комиссии

В 2022 году банки начали вводить комиссии за хранение иностранной валюты. Хотя делали это, скорее, вынужденно, из-за санкций. Как пояснил тогда ЦБ, теперь операции с валютой «могут нести риски» для банков и граждан. Банкам нужна «дедолларизация баланса», поэтому они начали сокращать объем своих валютных операций. Позднее ЦБ заявил, что банки не могут вводить или увеличивать комиссию за операции по договору банковского счета без согласия клиентов. Такие действия, подчеркнул регулятор, нарушают права потребителей.

В марте глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против снижения лимитов на переводы клиента между счетами в разных банках. Ранее банки предложили снизить лимит бесплатных переводов себе с 1,4 млн руб. до 300–600 тыс. руб. в месяц. По словам Набиуллиной, «запирание» людей в рамках одного банка значительно сдерживает конкуренцию на рынке. Клиент всегда должен иметь возможность пользоваться услугами другого банка без потери средств, отметила тогда Набиуллина.

Читайте также:

Кража денег с банковских счетов: топ-5 схем и способы защиты от мошенников

Новые санкции против российских банков: чем они грозят клиентам

Россияне массово жалуются на банки из-за невыплаты кешбэка

Россиянам усложнили получение больших кредитов

Скоро ЦБ отменит ряд льгот для банков: что это изменит для россиян