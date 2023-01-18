Россияне массово жалуются на банки из-за невыплаты кешбэка

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Клиенты российских банков массово жалуются на них из-за невыплаты кешбэка, выяснил NEWS.ru, проанализировав более 100 соответствующих обращений на сервисе Банки.ру за последние два месяца. Чаще всего претензии предъявляют МТС банку, «Тинькофф», Уральскому банку реконструкции и развития (УБРиР), «Хоум Кредиту» и ВТБ, но больше всего обращений поступило по поводу Альфа-Банка. NEWS.ru публикует лишь несколько показательных жалоб.

По Альфа-карте с 10-процентным кешбэком начислили только 1,5 %. Два раза звонил на горячую линию банка, два раза заполнялось обращение по этому поводу — все тщетно, — пишет пользователь из Северодвинска.

Впоследствии его проблема была решена, однако причину ошибочного подсчета кешбэка в банке так и не объяснили, пишет пользователь. А клиент того же банка из Москвы утверждает, что два месяца подряд сталкивался с подобной проблемой. Однако после публикации отзыва банк все-таки начислил повышенный кешбэк за участие в акции.

Клиент МТС банка, которому в очередной раз не начислили положенные бонусы, заметил, что, «подводя итоги месяца, приходится этот кешбэк выцарапывать у МТС через кучу обращений и заявок».

Клиент Тинькофф Банка возмутился, что ему не были начислены обещанные 500 руб. за каждого приглашенного друга. В банке свою вину признали, указав в ответе на жалобу, что «неправильно предоставляли информацию по бонусу, который предусмотрен за приглашение». При этом для клиента произвели начисления за приглашенных друзей.

О жалобах на эти и другие банки и о том, кто успешно получает обещанные бонусы, — в большом материале NEWS.ru.

Всего за январь — октябрь 2022 года Центробанк получил 142,6 тыс. жалоб на банки, что на 11,2% больше показателя аналогичного периода 2021 года. В частности, в октябре в ЦБ поступило 14,4 тыс. обращений, 27% из которых посвящены потребительским кредитам. Также претензии касались расчетных счетов, исполнительных производств, банковских карт или банкоматов, мошенничества и ипотечного кредитования.