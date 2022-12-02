Скоро ЦБ отменит ряд льгот для банков: что это изменит для россиян Компенсировать потери банки могут за счет граждан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала следующего года Центробанк отменит ряд появившихся после санкций льгот для банков. Другую часть послаблений продлят и обновят. Сильного негативного эффекта на финансовую систему это не окажет, но банки могут добавить дополнительные скрытые платежи в договоры с клиентами и слегка поднять кредитные ставки. Впрочем, некоторые эксперты допускают, что Россия переживет новую волну закрытия банков в 2023 году.

Что регулятор приготовил для банков

В этом году Банк России предоставил кредитным организациям большой пакет мер поддержки, чтобы они могли легче пройти «период высокой волатильности на финансовых рынках» и «адаптироваться к более долгосрочным структурным изменениям». То есть к кризису.

По данным ЦБ, в разной степени послаблениями воспользовались две трети кредитных организаций, однако эффект на их капитал оказался «умеренным». Иными словами, банки справятся с отменой большинства мер поддержки, считают в ЦБ. Тем более им предоставят новые льготы.

NEWS.ru изучил список послаблений, которые продлят на 2023 год, и тех, что прекратят свое действие. В частности, у банков «отберут»: возможность фиксировать валютный курс и стоимость ценных бумаг и имущества; послабления за хранение избыточных объемов иностранной валюты; право не ухудшать свою классификацию (банки делятся на группы в зависимости от своего экономического положения) и т. д.

В то же время с 1 января банкам разрешат ограниченно раскрывать финансовую отчетность (ранее на это ввели полный запрет). При этом право не публиковать «чувствительную к санкционному риску информацию» (например, о реорганизации) сохранится до 1 июля следующего года. Также ЦБ даст банкам «рассрочку» на 10 лет для создания резервов на потенциальные потери от санкций.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как это скажется на клиентах банков

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица:

Очевидно, банки будут максимально сокращать свои расходы, в том числе на бонусные программы клиентам. Повышение ставок по кредитам вряд ли последует, так как на это больше влияют рынок и ключевая ставка ЦБ. Но количество скрытых платежей для клиентов или вмененных продуктов «в нагрузку» к вкладам, таких как страхование жизни или открытие индивидуального инвестиционного счета, увеличится.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский:

Серьезного влияния на положение клиентов банков изменение мер и послаблений со стороны ЦБ, скорее всего, не окажет. Возможно определенное колебание кредитных ставок. Впрочем, оно не будет критичным. Все же в значительной степени кредитные ставки зависят от ключевой ставки.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов:

Для потребителя финансовых услуг более критичным может стать закрытие программ льготной ипотеки на новостройки (в Минфине заявляют, что со следующего года такая ипотека будет не нужна. — NEWS.ru.), что, естественно, приведет к росту стоимости данного кредитного продукта.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Как это отразится на банковской системе

Денис Перепелица:

Отмена послаблений для банков скажется на их финансовой устойчивости. Вполне вероятно, некоторые банки не смогут отвечать требованиям ЦБ и мы увидим новую волну отзыва банковских лицензий в 2023 году. В зоне особого риска окажутся банки из конца рейтинга, так как размеры их собственного капитала не так велики, как у крупных, топовых банков. Они могут просто не пережить ужесточение требований. Ведь проблемы, вызванные санкциями (блокирование ценных бумаг, заморозка счетов, ограничения на транзакции и заимствования и т. п.), не решены.

Андрей Гиринский:

Часть послаблений, которые отменит ЦБ, в той или иной степени касаются именно валютных рисков. Так, речь идет о лимитах валютных позиций (хранение банками больших объемов иностранной валюты снова будут контролировать. — NEWS.ru.), возможности фиксации валютных курсов и т. д. В то же время для Центробанка важно соблюсти систему сдержек и противовесов, поэтому часть послаблений 2022 года будет действовать и в 2023 году.

Дмитрий Ферапонтов: