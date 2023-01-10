Россиянам усложнили получение больших кредитов Вступили в силу ограничения ЦБ по выдаче займов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С наступлением 2023 года россиянам стало сложнее получить большие кредиты (или много маленьких). Центробанк ужесточил требования к банкам и микрофинансовым организациям по выдаче необеспеченных займов. С одной стороны, это должно застраховать кредиторов от значительного числа невозвратных долгов, а с другой — снизить кредитную нагрузку россиян. Однако из-за этого многие граждане рискуют остаться без займов в Новом году. Подробности расскажет NEWS.ru.

Что изменилось для банков и МФО

С 1 января банки с универсальной лицензией (с капиталом от 1 млрд руб.) и микрофинансовые организации (МФО) обязаны соблюдать ограничения на выдачу необеспеченных залогом кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Речь, в частности, идет о случаях, когда ежемесячные платежи клиента по всем кредитам, включая новый заем, превышают 80% от ежемесячных доходов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теперь доля таких займов у банков не должна превышать 25% от всех выданных ими займов без лимита кредитования. У МФО этот показатель ограничен 35%. Также ограничена доля необеспеченных кредитов, которые выдаются банками более чем на пять лет.

Все эти нормы установлены на I квартал 2023 года. Центробанк страхуется: если банки выдадут в кризис много невозвратных кредитов, у них не останется нужного объема денег для бизнеса, а кредитовать его важно для поддержания экономики страны.

Кого все это коснется больше

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2021 году банки одобрили 33% заявок на получение кредита от частных клиентов, а в 2022 году — лишь 26%. В 2023 году этот показатель может снизиться еще больше. То есть россияне, которые отдают по действующим кредитам более 80% дохода, будут чаще сталкиваться с отказами, считает часть экспертов. Сложнее всего будет оформить кредит наличными на срок свыше пяти лет.

Судя по статистике ЦБ, новые правила больше отразятся на клиентах МФО, нежели банков. По последним данным, доля банковских кредитов, выданных заемщикам с долговой нагрузкой выше 80%, составила 32%, а доля таких займов МФО равнялась уже 41%.

Как проверят клиентов

Некоторые эксперты в своих публикациях уже говорят о том, что банки будут пристальнее изучать соцсети клиентов прежде, чем дать им большие кредиты. NEWS.ru спросил об этом сразу нескольких аналитиков.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников:

Решение о благонадежности заемщика кредитные организации принимают, основываясь на более чем 150 параметрах. Туда входят в том числе и соцсети. Но более приоритетными для любого банка всегда будут сведения о доходах, потенциальном залоговом имуществе, а также кредитная история заемщика. Поэтому больше шансов на получение кредита имеют заемщики с легальным подтвержденным и стабильным доходом, хорошей кредитной историей, имуществом, которое можно передать в залог при необходимости, кредитной нагрузкой, которая не превышает 50% дохода. Также в приоритете — клиенты без неоплаченных штрафов, долгов по ЖКХ, алиментам и т.д. Конечно, все зависит от суммы и целей кредита. Но ни в коем случае не пытайтесь обмануть банк. Если вы укажете в анкете недостоверную информацию, неподтвержденные доходы и т.п., вам могут отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский:

В подходе к оценке заемщика, скорее всего, ничего кардинально не поменяется. Дополнительно оценивать платежеспособность заемщика по соцсетям довольно сложно: человек может размещать в аккаунте много недостоверной информации либо редко пользоваться соцсетью. В обоих случаях данные будут не информативны. Тем не менее при обращении в банк стоит уделить внимание внешнему виду, уровню вербальной и невербальной коммуникации и не передавать недостоверную информацию о себе.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова:

Прежде всего, банки должны проверять предоставляемую потенциальным заемщиком документацию — справки о доходах, наличии активов и другое. То есть фактически подтвержденную информацию об уровне благосостояния заемщика. Социальные сети человека или его одежда не являются официальными источниками информации.

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский:

Внешний вид при обращении в банк может и не сыграть большой роли: масса заявок подается онлайн, выдача тоже может проводиться дистанционно. Банкам без разницы, кто где одевается или отдыхает — ему важнее кредитный рейтинг и наличие официального подтвержденного дохода, чем внешняя оболочка, которую можно просто арендовать для создания иллюзии благонадежности.

Сократится ли выдача кредитов банками

Мария Ермилова:

Объемы кредитования могут сократиться в случае ухудшения условий кредитования для населения — например, роста ставок. Сейчас даже по льготным кредитам ставки выросли, поэтому по необеспеченным кредитам может быть аналогичная тенденция. Помимо этого, контроль за необеспеченным кредитованием усиливается, и мы вряд ли будем так часто видеть ситуации, когда у клиента есть сразу пять необеспеченных кредитов. Также на объемы кредитования будет влиять уровень реальных доходов, подтвержденных документально работодателем или ФНС.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Рогачевский: