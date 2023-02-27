В России предложили в разы снизить лимит бесплатных переводов себе Российские банки предложили снизить лимит бесплатных переводов себе до 300–600 тысяч рублей в месяц

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Российские банки выступили за значительное снижение лимита бесплатных переводов «самому себе» — с 1,4 млн рублей до 300–600 тысяч рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на источники. За ограничение размера переводов высказываются крупные банки, тогда как небольшие кредитные организации поддерживают изначальный лимит.

Предложение по снижению лимита было высказано представителями Сбербанка и ВТБ в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта об отмене комиссий за переводы «самому себе» между различными банками. Планка в 1,4 млн была предложена ЦБ РФ в качестве меры борьбы с «зарплатным рабством». Речь идет о случаях, когда граждане получают зарплаты в банке, который выбрал работодатель, а не они сами.

Крупные банки изначально возражали против отмены комиссии за переводы «самому себе» на сумму до 1,4 млн рублей в месяц. Недополученные доходы от таких операций они оценивают в размере от 300 млн до 90 млрд рублей в год. Кредитные организации считают справедливым, если с гражданина при переводе средств между своими счетами в разных банках будет взиматься комиссия в том же размере, что и при переводе третьему лицу.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал изданию, что окончательного варианта поправок к проекту пока нет. Участники обсуждения предлагают самые разные суммы бесплатного лимита, начиная от 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что денежные переводы россиян в соседние страны в прошлом году выросли на 579% по сравнению с 2021 годом. Эксперты отметили, что моменты пикового роста пришлись на начало военной спецоперации на Украине и объявление частичной мобилизации, однако на статистику также повлияло желание граждан приобрести товары, поставки которых в Россию прекратились из-за санкций.