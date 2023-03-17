Набиуллина не захотела «запирать людей в рамках одного банка» Набиуллина выступила против снижения лимитов на переводы клиента между счетами в разных банках

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Эльвира Набиуллина

Центральный банк России не собирается снижать лимиты переводов между счетами одного клиента в разных банках, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.. По ее мнению, гражданин не должен находиться взаперти одного банка, и у него всегда должен быть альтернативный вариант, передает ТАСС.

Что касается возможности бесплатно переводить собственные средства из одного банка в другой банк в пределах 1,4 млн рублей — наша позиция здесь не изменилась. Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем важным, чтобы у людей было право свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой свободно, — сказала Набиуллина.

Кроме этого она считает, что «запирание» людей в рамках одного банка значительно сдерживает конкуренцию на рынке. Глава ЦБ считает, что клиент всегда должен иметь возможность воспользоваться услугами другого банка без потери средств.

Ранее российские банки выступили за значительное снижение лимита бесплатных переводов «самому себе» — с 1,4 млн рублей до 300–600 тысяч рублей в месяц. За ограничение размера переводов высказываются крупные банки, тогда как небольшие кредитные организации поддерживают изначальный лимит.