Россияне массово осудили «Тинькофф» и «Райффайзен» за валютные нововведения Эксперты: банки и дальше будут «избавлять» граждан от долларов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интернет-пользователи активно жалуются на банки, меняющие условия игры в разгар кризиса, выяснил NEWS.ru. Возмущение людей вызвало сначала объявление Тинькофф Банка о том, что он будет покупать доллары у россиян на 10% дороже биржевого курса. А затем он вместе с Райффайзенбанком внезапно сообщил о комиссиях за хранение денег в валюте. Эксперты ожидают аналогичных нововведений и от других банков.

Дороже, чем на бирже

Тинькофф Банк 7 июня заявил, что теперь обмен валюты в банкоматах стал выгоднее, чем у брокеров. Раньше при внесении в банкоматы долларов или евро их переводили в рубли по текущему курсу МосБиржи. В нерабочие часы конвертация происходила по внутрибанковскому курсу.

Теперь доллары и евро конвертируются по курсу МосБиржи с бонусом в 10% рублями от суммы пополнения. Например, вы вносите в банкомат $1000 при курсе 63 руб., но на выходе получаете уже не 63 тыс., а 69,3 тыс. руб. В нерабочие дни конвертацию рассчитают по курсу, зафиксированному на момент закрытия торгов, и опять же добавят к нему 10%.

Невыгодный обмен

Однако эта новость россиян не сильно обрадовала. Многие посчитали, что банк «о чем-то знает» и готовится к резкому скачку доллара.

Зачем банку заниматься благотворительностью и раздавать как бы дефицитные (дорогие) рубли за макулатуру (доллар). Быть может, в банке знают, что курс доллара в обозримом будущем будет на другом уровне. Ну или просто не хватает налички, чтобы спекулировать в период отпусков, — пишет в комментариях к новости на сайте банка пользователь ynpaBDOM.

Пользователь vvb2broke делает вывод, что настала пора «закупаться валютой», а Mim85 опасается: «Когда отберут у народа доллары — тогда увидим их реальный курс».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Но избавляться от американской валюты смысла нет — курс все равно будут постепенно возвращаться как минимум к 70 рублям, считает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Он допускает, что банку и правда не хватает наличных долларов.

Пока готовился этот материал, банк объявил о введении платы за обслуживание счетов в иновалюте.

Сюрприз от «Тинькоффа»

С 23 июня «Тинькофф» вводит ежемесячную комиссию в 1% для владельцев карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках с балансом от 1 тыс. у. е. При этом из сообщения банка не ясно, будут ли взимать ее со всей суммы или только с той части, которая превышает 1 тыс. у. е.

Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка. Также с 23 июня открыть накопительный счет можно будет только в российских рублях. Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства — переведены на счета клиентов в этих же валютах. Для удобства клиентов до 30 июня 2022 года банк не будет взимать комиссии за переводы по системе SWIFT, — говорится в Telegram-канале банка.

Кроме того, банк планирует в ближайшее время ввести комиссии за обслуживание брокерских счетов в иностранной валюте, сообщает ТАСС.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналог от «Райффайзена»

Райффайзенбанк с 30 июня тоже вводит плату за хранение долларов, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков и японских иен. Речь идет о текущих счетах, норма не затронет накопительные счета, вклады и сейфовые ячейки.

Для сумм же свыше порога в 5 тыс. у. е на текущих счетах ежемесячная комиссия составит 0,2% (минимум 10 у. е.), или 2,4% годовых. То есть, если вы держите в «Райфе» $6 тыс., то комиссию будете платить не со всей суммы, а с одной тысячи.

Премиальным клиентам сделали послабление — для них порог увеличен в 10 раз, до 50 тыс. у. е. А если они хранят деньги именно в японских иенах, то пороги в десятки раз выше.

После порога в 500 тыс. у. е. (50 млн для иен) комиссия возрастает уже до 0,5% в месяц, или 6% годовых.

В пресс-службе «Райфа» NEWS.ru пояснили: чтобы не платить комиссию, клиенты банка могут перевести часть иностранной валюты в рубли до 29 июня включительно.

Николай Переславский замечает, что банки не тронули китайские юани. То есть плата будет взиматься только за счета в валютах тех государств, которые активно работают над антироссийскими санкциями, указывает он.

Плати или избавляйся

Десятки людей критикуют «Райф» в комментариях к материалам СМИ и на форумах инвесторов. «Все для народа!!!» — пишет на одном из них пользователь Haoos. Другие язвительно замечают, что снять валюту со счетов по-прежнему нельзя. Вероятно, такие же претензии ждут и «Тинькофф».

Фото: Peter Endig/ZB/Global Look Press

Напомним, из-за ограничений ЦБ до 9 сентября россияне не могут забирать с валютных счетов и вкладов свыше 10 тыс. долл. Все, что сверху, извольте получить в рублях по курсу банка на день выдачи. С относительно новых счетов, открытых поле 9 марта, средства вообще можно снять только в рублях.

То есть у тех, кто уже исчерпал свой «лимит», а также у владельцев «свежих» счетов есть два простых варианта: либо оставить валюту на счете и нести ежемесячные потери, либо продать ее банку по установленному им курсу и, вероятно, с убытком.

Еще можно перевести деньги на счет в другом банке. Правда, никто не даст гарантию, что остальные кредитные организации не последуют примеру «первых ласточек».

В пресс-службе «Райффайзена» заявили NEWS.ru, что введение комиссий «позволит банку эффективнее управлять средствами в иностранной валюте». В Тинькофф Банке не предоставили NEWS.ru оперативный комментарий.

Не спешите отдавать

Банки по выгодному им курсу хотят скупить у граждан максимальный объем иностранной валюты, уверен инвестор Ян Марчинский. И как только наличная валюта будет «изъята», курс можно будет поставить абсолютно любой, говорит эксперт. Он рекомендует беречь наличность и не «вестись» даже на самые «выгодные» предложения.