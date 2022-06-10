Банку России не нужны доллары физлиц: окрик для «Тинькоффа» и «Райффайзена» Эксперты объяснили реакцию ЦБ на новые валютные комиссии банков

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На этой неделе сразу два крупных банка — «Тинькофф» и «Райффайзен» — сообщили о введении комиссий для держателей карточных и текущих счетов. Банк России оперативно среагировал и сообщил, что все проверит и «при необходимости примет надзорные меры» к кредитным организациям. NEWS.ru спросил экспертов о том, почему ЦБ пригрозил банкам и нет ли у властей плана подтолкнуть население к отказу от иностранной валюты.

ЦБ на страже банковской системы

«Банк России, понимая озабоченность банков рисками работы с валютой, тем не менее считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов», — гласит сообщение на сайте регулятора.

Далее ведомство сообщает, что проверит банки, вводившие комиссии для валютных счетов. Заодно ЦБ предупреждает, что именно по открытым вкладам кредитные организации устанавливать комиссии не в праве.

Однако в сообщении есть и оправдание «Тинькоффа» и «Райфа». ЦБ указывает, что после введения санкций против нашего финансового сектора операции с валютой рискованны и для банков, и для граждан.

Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов, — сообщает ЦБ.

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Ранее граждане в соцсетях и эксперты в комментариях NEWS.ru выказали опасение, что банки взяли курс на «изъятие» иностранной валюты у населения. Что кредитные организации будут плохими условиями подталкивать клиентов к продаже им иностранной валюты. И что все это может делаться по указанию сверху.

Однако не все аналитики разделяют это мнение. Вадим Ковригин, руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, считает, что пресс-релиз ЦБ — прямое предупреждение банкам не ухудшать условия для действующих клиентов. И хотя это сообщение касается только валютных счетов, его смысл шире.

ЦБ хочет сохранить доверие к банковской системе России. Оно пострадало после введения санкций в отношении международных переводов, обслуживания банковских карт, после ограничений на конвертацию валюты со счетов по инициативе ЦБ и т. д., — сказал NEWS.ru Вадим Ковригин.

Регулятор не заинтересован в сокращении объемов безналичных операций и вкладов. Поэтому будет стоять на страже банковской системы. Эксперт не ожидает, что после пресс-релиза ЦБ вслед за «Райфом» и «Тинькоффом» другие банки начнут вводить комиссии за хранение иновалюты.

Валюты достаточно

Опасения, что Банк России хочет изъять наличные доллары и евро из обращения, поспешил развеять и управляющий партнер Юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.

У ЦБ нет желания изымать валюту. В настоящее время, наоборот, есть переизбыток валюты, и от этого страдают экспортеры. И ЦБ как раз ищет, кому бы продать излишки валюты, — сказал Головченко.

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Он отметил, что экспортерам не выгодны такие низкие курсы доллара и евро по сравнению с обращающимся в России рублем. Да и кабмину нужен курс 70–80 рублей за доллар, чтобы увеличить бюджет, пояснил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и кандидат экономических наук Николай Кульбака.

Напрямую [у властей и ЦБ] желания изъять валюту у населения, скорее всего, нет. А есть понимание, что проблемы надо решать. Если понадобится, валюту будут изымать. Если не понадобится, не будут. Но стратегия изъятия валюты не является самоцелью Банка России, — сказал NEWS.ru Кульбака.

Он отметил, что сообщение ЦБ — это предупреждение банкам и сигнал для рынков. Чтобы все понимали — Банк России контролирует ситуацию.