Повел в кусты за вкусняшками: курьер спас ребенка от пьяного мигранта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве бдительный курьер не дал мужчине увести ребенка в неизвестном направлении. Хотя преступления не произошло, подозрительного мигранта установили и задержали. NEWS.ru рассказывает подробности истории.

Мужчина с бородой

В московском районе Люблино мужчине не дали увести со двора чужого ребенка. Неравнодушный гражданин заметил, что человек с бородой пытался увести ребенка в неизвестном направлении, и начал снимать происходящее на видео. В московском управлении СКР начали процессуальную проверку.

«В социальных медиа сообщается, что в районе Люблино в городе Москве мужчина неславянской внешности пытался увести чужого ребенка со двора многоквартирного жилого дома. Неравнодушный местный житель помешал ему и запечатлел произошедшее на камеру мобильного телефона», — сообщили в СКР.

Доклад о разбирательстве потребовал предоставить глава ведомства Александр Бастрыкин.

Тянул ребенка в кусты

Впервые о сомнительном персонаже во дворе рассказали в городском сообществе «Люблино». Выяснилось, что мальчика от странного мужчины увел курьер. Мигрант говорил, что они вместе с ребенком пойдут кого-то бить.

«Сегодня утром по адресу: ул. Ставропольская, д. 56, корп. 3, приходил курьер, передавал заказ и сообщил, что только что во дворах отбил ребенка у педофила. Рассказал, что парковался и увидел во дворе, как мужчина тянул ребенка (мальчика лет десяти) за руку и отвел в кусты, стал звать с собой. Курьер подбежал к нему, стал снимать на телефон, отгонять, тот исчез», — рассказали местные жители.

Шли за вкусняшками или кого-то бить?

Уголовное дело не возбуждено из-за отсутствия состава преступления, но мужчина был найден и задержан в соответствии со статьями 144 и 145 УПК РФ — реагирование на сообщение о преступлении.

Показания мужчины, который попался с поличным, разнятся. На кадрах, снятых курьером, видно, что мужчина сидит рядом с ребенком на корточках и показывает в сторону другого человека, предлагая пройти и побить его.

Но силовикам задержанный рассказал, что они направлялись в магазин «за вкусняшками». Он подтвердил, что ребенка видел впервые. По данным Telegram-канала SHOT, 28-летний мужчина был выпившим. Мигрант утверждает, что мальчик сам подошел к нему, схватил за руку и «потащил в магазин». Он уверяет, что ничего плохого не хотел делать с ребенком.

Картину дополняет тот факт, что мужчина уже имеет судимость. В прошлом он отбывал наказание по статье о краже.

Курьер, блогер и отец

Курьером оказался 40-летний Алекс Мелентьев. Он сам является отцом, своих детей постоянно учит, как вести себя с незнакомцами. Поэтому россиянин не мог пройти мимо и решил помочь мальчику. Он также уточнил, что мигрант был с двумя друзьями, все задержаны.

Алекс родом из Омска, но уже долгое время живет в Москве. Он работает доставщиком в компании Dalli и ведет свой блог, где освещает проблему просроченных продуктов в магазинах и требует их снятия с продажи.

«Мужик, который повел ребенка, задержан, его приятели (их проходило несколько) опрошены, и дело на особом контроле в Следственном комитете. Про эту ситуацию знают высшие должностные лица. Про ситуацию — это ужасная и дикая тема. Страшно представить, что они могли сделать с чужим ребенком, но хорошо, что не сделали. То, что я среагировал на месте, — уверен, так поступил бы любой нормальный человек. Как я понял, что это не его ребенок? У курьеров развита чуйка на разные подвохи, а странные ситуации мы замечаем постоянно. Не всё показываю, но материала много разного и с жуликами, и мошенниками. Поэтому сразу понял, что проходящие мимо люди просто „цепанули“ мальчишку у детской площадки», — написал Мелентьев в своем блоге.

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