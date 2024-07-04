Нападение мужчины на подростка в метро попало на видео В Москве мужчина напал на подростка в метро

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве на станции метро «Царицыно» 34-летний мужчина напал на 17-летнего подростка, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы. В надзорном ведомстве расценивают действия мужчины как хулиганские. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему объявят меру пресечения и предъявят обвинения.

На станции метро «Царицыно» 34-летний мужчина, развязал словесный конфликт с двумя юношами 2007 г.р. В ходе конфликта фигурант, действуя из хулиганских побуждений, ударил 17-летнего подростка. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Подозреваемый был установлен и задержан, — рассказали в прокуратуре.

Ранее взрослый мужчина на самокате наехал на пятилетнего ребенка, когда тот гулял с отцом по Красной площади в Москве. Самокатчику удалось скрыться. При этом мужчина катался не один, следом за ним проехал его сын. В результате столкновения пятилетний мальчик упал, его госпитализировали. В больнице пострадавшему диагностировали травму головы.