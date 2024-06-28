Самокатчик сбил пятилетнего ребенка и скрылся Baza: мужчина на самокате наехал на пятилетнего ребенка на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрослый мужчина на самокате наехал на пятилетнего ребенка, когда тот гулял с отцом по Красной площади в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, самокатчику удалость скрылся.

При этом мужчина катался не один, следом за ним проехал его сын. В результате столкновения пятилетний мальчик упал, его госпитализировали. В больнице пострадавшему диагностировали травму головы. В настоящее время самокатчика разыскивают правоохранительные органы.

Ранее на Дмитровском шоссе в Москве пятилетняя девочка получила травму головы во дворе многоэтажного дома. Ее задело самокатом, когда другой ребенок выполнял трюки на рампе. Девочке диагностировали перелом черепа, ушиб и отек головного мозга, она находится в реанимации.

Ранее в Санкт-Петербурге доставщик еды на самокате сбил 68-летнюю женщину на Большой Московской улице. По информации СМИ, пенсионерка сделала курьеру замечание, в ответ тот ударил ее кулаком по лицу и скрылся. Петербурженка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб левой височной области.

До этого в Ярославской области три человека стали жертвами столкновения автомобиля Audi, квадроцикла и велосипеда. Среди погибших двое детей.