Курьер на самокате сбил пенсионерку и ударил ее кулаком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге доставщик еды сбил на самокате 68-летнюю женщину, сообщает 78.ru. Инцидент произошел на тротуаре возле дома №5 на Большой Московской улице. Пенсионерка сделала курьеру замечание, за что тот ударил ее кулаком по лицу. После мужчина скрылся с места происшествия.

У пострадавшей диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб левой височной области. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Доставщика ищут.

Известно, что женщина работает преподавателем в одном из городских высших учебных учреждений.

В мае в Выборгском районе Санкт-Петербурга курьер на электровелосипеде сбил ребенка. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Известно, что мальчику 12 лет. Инцидент произошел на проспекте Художников.

Ранее в Северной столице пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка. Как стало известно, 35-летний петербуржец столкнулся с ребенком на тротуаре на проспекте Юрия Гагарина. Девочка каталась на обычном самокате, ребенок упал и ударился головой, находящийся неподалеку отец не успел ее поймать. Врачи диагностировали пострадавшей девочке сотрясение мозга.