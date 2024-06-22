Три человека погибли в ДТП с квадроциклом, за рулем которого был ребенок УМВД: три человека погибли в ДТП с квадроциклом в Ярославской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека погибли при столкновении Audi, квадроцикла и велосипеда в Ярославской области, среди них двое детей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Уточняется, что рулем квадроцикла был 12-летний мальчик, его пассажиром была пятилетняя девочка, оба скончались на месте.

Позднее стало известно, что еще одной жертвой ДТП стала 21-летняя девушка, находившаяся на обочине дороги. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники ДПС ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель на внедорожнике сбил ребенка-велосипедиста. Авария произошла на улице Генерала Хазова в Пушкине. Отмечается, что 45-летний водитель за рулем Land Rover наехал на девятилетнего мальчика, который выехал на пешеходный переход на велосипеде. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. По данным полиции, водителя за последний год 13 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

До этого в Москве самокатчик выехал на полосу встречного движения и устроил серьезное ДТП с велосипедистом. Авария произошла во время велопарада. В столице для велосипедистов перекрыли Садовое кольцо, этим воспользовался один электросамокатчик. Мужчина поехал по встречке и лоб в лоб столкнулся с велосипедистом.