Прилетевший в голову самокат отправил пятилетнюю москвичку в реанимацию SHOT: в Москве подросток серьезно травмировал пятилетнюю девочку самокатом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Школьник серьезно травмировал пятилетнюю девочку, когда выполнял трюки на рампе с самокатом. Инцидент произошел во дворе многоэтажки на Дмитровском шоссе в Москве. Подросток отпустил самокат, который прилетел в голову ребенку, информирует Telegram-канал SHOT.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как пятилетняя москвичка едет на велосипеде мимо спортивных пандусов. Затем ее сбивает летящий с трамплина самокат. Предположительно, подросток сделал это неумышленно.

По данным канала, у ребенка диагностированы перелом черепа, ушиб и отек головного мозга. Пострадавшая находится в реанимации. Обломок костей черепа упирается в ту часть мозга, которая отвечает за опорно-двигательные функции, отмечают авторы публикации.

Источник уточняет, что местные жители давно выступали против скейтерской рампы на детских площадках. Граждане утверждают, что подростки часто совершают опасные трюки.

После происшествия школьник не появлялся во дворе. Очевидцы не знают его имени, но говорят, что подростку около 14 лет. Мать девочки пытается найти семью «трюкача» с помощью чатов двора. Женщина намерена написать заявление в полицию.

В Санкт-Петербурге ранее курьер сбил на самокате 68-летнюю женщину и ударил ее кулаком после замечания. Доставщик еды скрылся с места происшествия.