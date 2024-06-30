Следователи раскрыли убийство 11-летнего ребенка в Приморье СК завершило расследование убийства 11-летнего мальчика в 1993 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Приморья, который обвиняется в убийстве 11-летнего мальчика в селе Хороль, сообщила пресс-служба СКР по региону. Там отметили, что преступление было совершено в 1993 году, когда обвиняемому было 18 лет.

По версии следствия, мужчина тогда работал сторожем в совхозе. В октябре у него произошел конфликт со знакомым ребенком, в результате чего он задушил школьника в лесу. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый вменяем, ему грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее обвиняемого в убийстве трехлетней дочери жителя Адыгеи отправили под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Судебные эксперты обнаружили на теле погибшей множество травм и давних, и свежих, в том числе синяки, ссадины, ожоги, а также повреждения от падения на лестнице. Местные жители считают, что мать ребенка также виновна в произошедшем.

До этого тело школьницы нашли в колодце вблизи заброшенного здания в городе Топки, на трупе были признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски ребенка начались накануне, когда стало известно о пропаже ребенка. Следственный комитет опубликовал видео с места убийства девочки.