Пропавшую в Кузбассе школьницу нашли мертвой Пропавшую в Кузбассе школьницу нашли в колодце убитой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело пропавшей в Кузбассе школьницы нашли в колодце, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. Отмечается, что на трупе есть признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе поисковых мероприятий тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью города Топки, — уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что в городе Топки Кемеровской области пропала школьница. Она вышла из дома утром 18 июня и не вернулась. К ее поискам подключились правоохранители и волонтеры. У пропавшего подростка были темно-красные волосы ниже плеч. При себе имела тканевую сумку с мобильным телефоном.