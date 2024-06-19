Школьница бесследно исчезла в российском регионе В Кемеровской области разыскивают пропавшую 12-летнюю школьницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьница пропала в городе Топки Кемеровской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По факту исчезновения 12-летней девочки возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, 18 июня 2024 года около 10 часов (06.00 мск) малолетняя ушла из дома, где проживает вместе с семьей, и не вернулась, до сих пор ее местонахождение не установлено, — говорится в сообщении.

Рост пропавшей около 170 см, она имеет среднее телосложение, темно-красные волосы ниже плеч. Девочка была одета в широкие спортивные брюки светло-коричневого цвета, футболку белого цвета с розовым принтом. При себе имела тканевую сумку с мобильным телефоном.

В целях выяснения обстоятельств исчезновения возбуждено уголовное дело, следователи СК, оперативные подразделения МВД, сотрудники МЧС и волонтеры разыскивают ребенка. На месте происшествия работает следственная группа.

Ранее в Москве спасатели и поисковый отряд «Лиза Алерт» помогли родителям найти пропавшего во время прогулки мальчика. Мать и отец обратились в службу спасения, когда сын не возвращался домой более двух часов. На место прибыли спасатели с кинологической службой. Позднее ребенка обнаружили недалеко от дома, он не пострадал.