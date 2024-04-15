Стало известно, почему подросток из Рязани упал с высоты 18-го этажа Смерть подростка в Рязани назвали несчастным случаем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смерть 16-летнего подростка, упавшего с крыши 18-этажного дома в вентиляционную шахту в деревне Дядьково Рязанской области, была случайностью, сообщил NEWS.ru друг погибшего. По словам мальчика, его друг не планировал совершать самоубийство. Возможной причиной произошедшего он называет ошибку застройщика при проектировании здания.

Мы были не правы в том, что пошли на эту крышу. Застройщик неправильно спроектировал все, все жаловались много раз на этот открытый люк. Мой друг не собирался совершать самоубийство, он случайно провалился в эту шахту лифта и погиб. Если бы застройщик внимательнее относился к своей работе, такого бы не произошло, — пояснил он.

Следственный комитет по Рязанской области ранее возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) в связи с гибелью 16-летнего подростка. По предварительным данным, 13 апреля мальчик проник на крышу дома, где наступил на пенопластовую плиту с раствором цемента и свалился в вентиляционную шахту. Он скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге семилетний мальчик упал с пристройки высотой пять-шесть метров на Пионерской улице. По предварительным данным, школьник упал с лестницы производственного здания водонапорной башни товарищества «Братья Н. и В. Леонтьевы и Ко». Мальчика госпитализировали.