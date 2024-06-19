Опубликовано видео с места убийства 12-летней девочки в Кузбассе

Фото: t.me/sledcom_press*

Видео с места убийства 12-летней девочки в Кузбассе опубликовал Следственный комитет. В рамках расследования уголовного дела следователи провели осмотр места происшествия.

Силовики задержали подозреваемого в убийстве подростка. Информации о его личности ведомство не предоставило. 18 июня тело школьницы с признаками насильственной смерти нашли в колодце вблизи заброшенного здания в городе Топки. Поиски начались в тот же день, когда стало известно о пропаже ребенка. В них участвовали как сотрудники правоохранительных ведомств, так и волонтеры.

До этого в деревне Дядьково Рязанской области в вентиляционной шахте 18-этажного дома было найдено тело 16-летнего подростка. Друг погибшего утверждает, что смерть стала случайностью. По его словам, товарищ не планировал совершать самоубийство. Возможной причиной произошедшего юноша считает ошибку застройщика при проектировании здания. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Также сообщалось, что сотрудники Следственного комитета и полиции Кемеровской области проверят появившиеся в СМИ сообщения о стрельбе по детям в городе Топки, которая произошла в День России. Авторы публикации приложили фотографию ребенка с ранением в спине.