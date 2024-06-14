СК проверит сообщение о стрельбе по детям в День России в Кузбассе СК и полиция Кузбасса изучают сведения о стрельбе по детям в городе Топки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета и полиции Кемеровской области проверят появившиеся в СМИ сообщения о стрельбе по детям в городе Топки, которая произошла в День России, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на правоохранительные органы. Авторы публикации приложили фотографию ребенка с ранением в спине. В ходе предварительной проверки полицейским удалось установить, что местные жители не слышали подозрительных звуков.

Сотрудники полиции обращаются к возможным свидетелям и очевидцам произошедшего, а также к родителям детей, ставших участниками описываемого события, с просьбой сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по Топкинскому муниципальному округу, — добавили в полиции.

При этом следователи начали доследственную проверку по статье о хулиганстве. Они намерены выявить личности пострадавших и обстоятельства инцидента.

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ранее выступил за ужесточение правил, необходимых при выдаче огнестрельного оружия. Он также отметил, что люди с алкогольной зависимостью не должны иметь право распоряжаться опасным инструментом, так как они могут навредить окружающим.