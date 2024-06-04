В Адыгейске трехлетняя девочка погибла от страшных побоев и издевательств «112»: в Адыгейске трехлетняя девочка погибла из-за побоев и издевательств

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Адыгейске трехлетняя девочка погибла от страшных побоев и издевательств, передает Telegram-канал «112». По его данным, состояние тела малышки повергло в шок даже судебных экспертов. Местные жители, как пишет канал, обвиняют мать ребенка. Возбуждено уголовное дело.

По информации канала, Заира — мать троих детей, она сдала ребенка в детдом после рождения, а спустя пару лет забрала, возможно, из финансовых соображений. Недавно малышка скончалась, по информации канала, у ребенка обнаружили множество травм и давних, и свежих: синяки, ссадины, ожоги, а также повреждения от падения на лестнице.

Отмечается, что вину за истязания взял на себя отец девочки, но соседи утверждают, что мать причастна к преступлению. Они требуют от следствия проверить и установить степень ее вины. Ребенка уже похоронили, родительница присутствовала на траурной церемонии.

Ранее в селе Пасегово Кировской области мужчина взял чужого ребенка за волосы и ударил головой о карусель. Позже мужчина нанес удар еще одному мальчику на детской площадке. С заявлением в полицию обратились родители одного из пострадавших детей. Позже мужчина извинился перед матерью мальчика и предложил договориться о компенсации.